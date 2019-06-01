В России появились аэропорты имени Государя Николая II, княгини Ольги, Петра I и Императрицы Елизаветы Петровны. Св. Синод РПЦ принял целый ряд кадровых решений. В Общественной палате предлагают выдавать «отцовский капитал». Туристы признали мавзолей Ленина на Красной площади худшей «достопримечательностью» России
Обзор внутриполитических событий в нашей стране за минувшую неделю…
Президент России Владимир Путин своим указом на этой неделе присвоил имена выдающихся деятелей русской истории и культуры 44 российским аэропортам. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Данным указом международному аэропорту Мурманск присвоено имя Государя Николая II, аэропорту Псков — великой княгини Ольги, аэропорту Благовещенск (Игнатьево) — российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского, аэропорту Владивосток (Кневичи) имя путешественника Владимира Арсеньева, международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) — имя Императора Петра I, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) — имя основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова,
Согласно указу, международному аэропорту Калининград (Храброво) присвоено имя Императрицы Елизаветы Петровны, международному аэропорту Калуга (Грабцево) — имя философа и изобретателя Константина Циолковского, международному аэропорту Краснодар (Пашковский) — имя Царицы Екатерины II, международному аэропорту Красноярск — имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Магадан (Сокол) — поэта Владимира Высоцкого, международному аэропорту Минеральные Воды — поэта Михаила Лермонтова.
Кроме того, российский президент присвоил имена выдающихся деятелей и столичным аэропортам: аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.
Международному аэропорту Анадырь (Угольный) имя писателя Юрия Рытхэу, аэропорту Анапа (Витязево) — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, аэропорту Архангельск (Талаги) — имя писателя Федора Абрамова, аэропорту Астрахань (Нариманово) — художника Бориса Кустодиева, аэропорту Белгород — имя архитектора Владимира Шухова, аэропорту Казань — имя поэта Габдуллы Тукая.
Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.
Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря 2018 года были подведены итоги финального голосования в конкурсе.
Ни одного лидера большевицкого переворота и вождей революционеров в списке не оказалось.
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30 мая 2019 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого прибыл принят целый ряд кадровых решений.
Члены Синода, в частности, заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь ещё двух викарных епископов и постановили:
1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» быть Преосвященному епископу Сызранскому и Жигулевскому Фоме, с освобождением от управления Сызранской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.
2. Временное управление Сызранской епархией поручить Преосвященному митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию.
3. Преосвященного епископа Павлово-Посадского Фому, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, назначить первым заместителем председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.
4. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Солнечногорский» избрать архимандрита Алексия (Поликарпова), наместника Данилова ставропигиального мужского монастыря.
Синод имел суждение о назначении архиереев за рубежом. По рассмотрении данного вопроса, Синод освободил митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от управления Корсунской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии, а также от должности Патриаршего Экзарха Западной Европы.
Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, Патриаршим Экзархом Западной Европы, временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии был назначен архиепископ Венский и Будапештский Антоний с освобождением его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями и сохранием за ним должность руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.
Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом «Венский и Будапештский» поручено быть Преосвященному митрополиту Иоанну.
Принимая во внимание возрастающее количество молдавских приходов и общин на территории Италии, а также необходимость особого попечения о многочисленной молдавоязычной пастве Московского Патриархата на Апеннинах, Синод поручил их архипастырское окормление Преосвященному с титулом «Богородский» на правах викария Патриаршего Экзарха Западной Европы.
Преосвященным Богородским, викарием Патриаршего Экзарха Западной Европы, был избран епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, которого освободили от управления Нефтекамской епархией. Временное управление Нефтекамской епархией было поручено митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону.
Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии (Татарстанская митрополия) постановили Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским избрать архимандрита Игнатия (Григорьева), клирика Казанской епархии.
Викарием Ярославской епархии с титулом «Некрасовский» был избран игумен Борис (Баранов), клирик Ярославской епархии.
Члены Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима Козлова об изменениях в составе Номинационной комиссии Учебного комитета и исключили из комиссии заведующего кафедрой богословия Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессора А.Р. Фокина.
Вместе с тем в комиссию вошли заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессор А.К. Светозарский и проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессор Д.В. Шмонин.
В заключение Синод назначил клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви — директором и исполнительным директором Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II.
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В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребёнка. Получить её можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Такое предложение содержит доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, сообщает газета «Известия».
«Отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тысяч рублей. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.
В июне доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография». Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных.
Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребёнка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идёт более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов.
«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала», — отмечают авторы документа.
«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, „третьего ребенка заказывает отец“. Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — заявил зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.
По его словам, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребёнка, находится на историческом максимуме. Поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост, считает политик.
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Популярный российский сервис поиска билетов и отелей Островок.ru провел собственное исследование, целью которого было выяснить, какие достопримечательности Москвы пользователи считают своими нелюбимыми, сообщает портал Rublev.com со ссылкой на Travel Russian News.
Лидером антирейтинга в Москве стал мавзолей Ленина: 39% участников опроса отметили его как самое нелюбимое место в столице.
Мавзолей Ленина у Кремлевской стены в Москве существует в своём нынешнем виде с 1930 года. С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина, но затем его тело всё же захоронили.
Сразу же после смерти Ленина в 1924 году его захоронение стало местом массового поклонения коммунистов, и потому большевики решили сделать из трупа вождя своеобразный идол. Эта идея удалась — за все годы существования мавзолей посетило свыше 120 миллионов человек — такую информацию приводит информационное агентство «Россия сегодня».
В постсоветское время в российском обществе возникла дискуссия о необходимости захоронения трупа Ленина, однако до сих пор этот вопрос не решён. Несмотря на то, что российские власти откровенно стыдятся того, что в самом сердце России до сих пор лежит труп Ленина и всякий раз закрывают мавзолей на время Парада 9 мая специальными конструкциями, вынести тело вождя большевиков они не решаются.
Тем временем, иностранные туристы с удовольствием посещают мавзолей на Красной площади, всякий раз убеждаясь, что Россия остаётся идейной наследницей СССР. Кроме того, стоит признать, что нигде больше в мире они такого наблюдать не смогут. Ну, разве что в Северной Корее.
При этом на содержание этого уродливого сооружения с трупом государство ежегодно тратит миллионы рублей.
В России появились аэропорты имени Государя Николая II, княгини Ольги, Петра I и Императрицы Елизаветы Петровны. Св. Синод РПЦ принял целый ряд кадровых решений. В Общественной палате предлагают выдавать «отцовский капитал». Туристы признали мавзолей Ленина на Красной площади худшей «достопримечательностью» России Обзор внутриполитических событий в нашей стране за минувшую неделю...