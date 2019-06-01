В России появились аэропорты имени Государя Николая II, княгини Ольги, Петра I и Императрицы Елизаветы Петровны. Св. Синод РПЦ принял целый ряд кадровых решений. В Общественной палате предлагают выдавать «отцовский капитал». Туристы признали мавзолей Ленина на Красной площади худшей «достопримечательностью» России

Президент России Владимир Путин своим указом на этой неделе присвоил имена выдающихся деятелей русской истории и культуры 44 российским аэропортам. Соответствующий указ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Данным указом международному аэропорту Мурманск присвоено имя Государя Николая II, аэропорту Псков — великой княгини Ольги, аэропорту Благовещенск (Игнатьево) — российского государственного деятеля Николая Муравьева-Амурского, аэропорту Владивосток (Кневичи) имя путешественника Владимира Арсеньева, международному аэропорту Воронеж (Чертовицкое) — имя Императора Петра I, международному аэропорту Екатеринбург (Кольцово) — имя основателя горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфия Демидова,

Согласно указу, международному аэропорту Калининград (Храброво) присвоено имя Императрицы Елизаветы Петровны, международному аэропорту Калуга (Грабцево) — имя философа и изобретателя Константина Циолковского, международному аэропорту Краснодар (Пашковский) — имя Царицы Екатерины II, международному аэропорту Красноярск — имя оперного певца Дмитрия Хворостовского, международному аэропорту Магадан (Сокол) — поэта Владимира Высоцкого, международному аэропорту Минеральные Воды — поэта Михаила Лермонтова.

Кроме того, российский президент присвоил имена выдающихся деятелей и столичным аэропортам: аэропорту Шереметьево имя русского писателя Александра Пушкина, аэропорту Домодедово — ученого Михаила Ломоносова, а аэропорту Внуково — советского ученого и авиаконструктора Андрея Туполева.

Международному аэропорту Анадырь (Угольный) имя писателя Юрия Рытхэу, аэропорту Анапа (Витязево) — летчика-испытателя Владимира Коккинаки, аэропорту Архангельск (Талаги) — имя писателя Федора Абрамова, аэропорту Астрахань (Нариманово) — художника Бориса Кустодиева, аэропорту Белгород — имя архитектора Владимира Шухова, аэропорту Казань — имя поэта Габдуллы Тукая.

Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.

Голосование за присвоение российским аэропортам имён выдающихся россиян проходило в рамках конкурса «Великие имена России». 4 декабря 2018 года были подведены итоги финального голосования в конкурсе.

Ни одного лидера большевицкого переворота и вождей революционеров в списке не оказалось.





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30 мая 2019 года в историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого прибыл принят целый ряд кадровых решений.

Члены Синода, в частности, заслушали сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь ещё двух викарных епископов и постановили:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Павлово-Посадский» быть Преосвященному епископу Сызранскому и Жигулевскому Фоме, с освобождением от управления Сызранской епархией и выражением благодарности за понесенные архипастырские труды.

2. Временное управление Сызранской епархией поручить Преосвященному митрополиту Самарскому и Тольяттинскому Сергию.

3. Преосвященного епископа Павлово-Посадского Фому, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, назначить первым заместителем председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

4. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом «Солнечногорский» избрать архимандрита Алексия (Поликарпова), наместника Данилова ставропигиального мужского монастыря.

Синод имел суждение о назначении архиереев за рубежом. По рассмотрении данного вопроса, Синод освободил митрополита Корсунского и Западноевропейского Иоанна от управления Корсунской епархией и приходами Московского Патриархата в Италии, а также от должности Патриаршего Экзарха Западной Европы.

Преосвященным Корсунским и Западноевропейским, Патриаршим Экзархом Западной Европы, временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии был назначен архиепископ Венский и Будапештский Антоний с освобождением его от управления Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями и сохранием за ним должность руководителя Управления Московской Патриархии по зарубежным учреждениям.

Управляющим Венско-Австрийской и Будапештско-Венгерской епархиями с титулом «Венский и Будапештский» поручено быть Преосвященному митрополиту Иоанну.

Принимая во внимание возрастающее количество молдавских приходов и общин на территории Италии, а также необходимость особого попечения о многочисленной молдавоязычной пастве Московского Патриархата на Апеннинах, Синод поручил их архипастырское окормление Преосвященному с титулом «Богородский» на правах викария Патриаршего Экзарха Западной Европы.

Преосвященным Богородским, викарием Патриаршего Экзарха Западной Европы, был избран епископ Нефтекамский и Октябрьский Амвросий, которого освободили от управления Нефтекамской епархией. Временное управление Нефтекамской епархией было поручено митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону.

Члены Синода имели суждение о замещении вакантной кафедры Чистопольской епархии (Татарстанская митрополия) постановили Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским избрать архимандрита Игнатия (Григорьева), клирика Казанской епархии.

Викарием Ярославской епархии с титулом «Некрасовский» был избран игумен Борис (Баранов), клирик Ярославской епархии.

Члены Синода заслушали рапорт председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерея Максима Козлова об изменениях в составе Номинационной комиссии Учебного комитета и исключили из комиссии заведующего кафедрой богословия Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессора А.Р. Фокина.

Вместе с тем в комиссию вошли заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии профессор А.К. Светозарский и проректор по научной работе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия профессор Д.В. Шмонин.

В заключение Синод назначил клирика города Москвы протоиерея Александра Троицкого заместителем председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви — директором и исполнительным директором Синодальной библиотеки имени Святейшего Патриарха Алексия II.





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В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребёнка. Получить её можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке. Такое предложение содержит доклад комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, сообщает газета «Известия».

«Отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки, уточнил автор документа Сергей Рыбальченко. Выплата многодетным папам будет сопоставима с маткапиталом, размер которого с 2017 года составляет 453 тысяч рублей. Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма, после чего в него будут включены и другие регионы РФ.

В июне доклад «Демография 2024. Как обеспечить устойчивый естественный прирост населения РФ» будет направлен в правительство и рабочую группу по подготовке доклада Госсовету о реализации национального проекта «Демография». Новые меры, полагают в ОП РФ, должны касаться именно многодетных.

Сейчас 90% всего объема финансирования в рамках нацпроекта направлено на семьи, в которых растут один или два ребёнка. При этом, отмечают в Общественной палате, в демографически успешных странах на поддержку рождения третьего и последующих детей идёт более 40% средств, выделяемых в рамках подобных проектов.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет основой для уже действующего во многих регионах и доказавшего эффективность регионального материнского капитала», — отмечают авторы документа.

«Это не просто финансовая, это поддержка еще и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, „третьего ребенка заказывает отец“. Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», — заявил зампредседателя комиссии ОП РФ по поддержке семьи, материнства и детства, член общественного совета при Минтруде Сергей Рыбальченко.

По его словам, сегодня число россиянок в возрасте 32 лет, на который в среднем и приходится рождение третьего ребёнка, находится на историческом максимуме. Поддержка многодетных семей обеспечит рост рождаемости и естественный прирост, считает политик.





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Популярный российский сервис поиска билетов и отелей Островок.ru провел собственное исследование, целью которого было выяснить, какие достопримечательности Москвы пользователи считают своими нелюбимыми, сообщает портал Rublev.com со ссылкой на Travel Russian News.

Лидером антирейтинга в Москве стал мавзолей Ленина: 39% участников опроса отметили его как самое нелюбимое место в столице.

Мавзолей Ленина у Кремлевской стены в Москве существует в своём нынешнем виде с 1930 года. С 1953 по 1961 год в мавзолее находился саркофаг с телом Иосифа Сталина, но затем его тело всё же захоронили.

Сразу же после смерти Ленина в 1924 году его захоронение стало местом массового поклонения коммунистов, и потому большевики решили сделать из трупа вождя своеобразный идол. Эта идея удалась — за все годы существования мавзолей посетило свыше 120 миллионов человек — такую информацию приводит информационное агентство «Россия сегодня».

В постсоветское время в российском обществе возникла дискуссия о необходимости захоронения трупа Ленина, однако до сих пор этот вопрос не решён. Несмотря на то, что российские власти откровенно стыдятся того, что в самом сердце России до сих пор лежит труп Ленина и всякий раз закрывают мавзолей на время Парада 9 мая специальными конструкциями, вынести тело вождя большевиков они не решаются.

Тем временем, иностранные туристы с удовольствием посещают мавзолей на Красной площади, всякий раз убеждаясь, что Россия остаётся идейной наследницей СССР. Кроме того, стоит признать, что нигде больше в мире они такого наблюдать не смогут. Ну, разве что в Северной Корее.

При этом на содержание этого уродливого сооружения с трупом государство ежегодно тратит миллионы рублей.

Русская линия