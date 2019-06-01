Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Святейший Патриарх Кирилл посетил Страсбург. Константинопольский Патриарх Варфоломей встретился с Архиепископом Афинским Иеронимом. В Европе прошли выборы в Европарламент. Власти Косово устроили провокацию против сербов

26 мая 2019 года, в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое освящение построенного в Страсбурге русского православного храмового комплекса в честь Всех святых и возглавил служение Божественной литургии в новоосвященном храме.

Богослужение совершалось на церковнославянском и французском языках.

В числе почетных гостей торжества были, в частности, Чрезвычайный и Полномочный посол России во Франции А.Ю. Мешков с супругой, постоянный представитель Российской Федерации при Совете Европы И.Д. Солтановский с супругой, мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ Страсбурга Люк Равель, председатель европейской ассоциации Страсбурга Роберт Эррманн, генеральный консул России в Страсбурге Ю.А. Соловьев, дипломаты ряда стран.

Стены храма не смогли вместить всех пришедших на Литургию. Для тех, кто стоял на площади перед церковью Всех святых, была организована видеотрансляция.

После Литургии со словами приветствия от всей общины страсбургского храма Всех святых к Предстоятелю Русской Православной Церкви обратился настоятель прихода игумен Филипп (Рябых), отметив, в частности: «Мы прославляем сегодня Господа Бога, Который Своей волей содействовал созиданию этого храма. Многие из тех, кто присутствует сейчас здесь, являются соработниками в этом деле, и на первом месте стоите Вы, Ваше Святейшество, поскольку идея созидать в Страсбурге храм, открыть здесь общину исходила именно от Вас. Мы счастливы, что стали соработниками Богу в этом замечательном деле. И, конечно, нашими соработниками стали все святые, в честь которых освящен наш храм, особенно просиявшие подвигами на этой земле древние святые первого тысячелетия христианства».

Особо упомянув покровительницу Эльзаса преподобную Одилию Эльзасскую, которая во второй половине VII — начале VIII вв. много сделала для утверждения христианства на этой земле, отец Филипп от лица прихожан храма преподнес Святейшему Патриарху Кириллу образ этой подвижницы, написанный православным иконописцем. Он также вручил Предстоятелю Русской Православной Церкви памятный знак, который изготовил скульптор, ставший автором мозаики и керамических элементов украшения храма. Настоятель Всехсвятского храма подчеркнул, что приезд Патриарха стал большой радостью не только для русской православной общины, но и для жителей Страсбурга и всего региона.

От имени жителей города Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал мэр Страсбурга Р. Рис. Он обратился к предыстории возведения храма Всех святых, отметив, что вначале прихожане были вынуждены собираться на богослужения в перестроенном гараже. Когда возникла идея строительства, понадобилось решить ряд административных вопросов, подобрать участок для храма, заключить договор аренды, после чего в 2014 году состоялась закладка первого камня. Градоначальник поблагодарил участвовавших в строительстве российского архитектора Дмитрия Пшеничникова и его французского коллегу Мишеля Арнольда. «Я думаю, что они сделали великолепную работу», — сказал Р. Рис, подчеркнув, что за все время подготовки проекта и строительства храма он не получил ни одного возражения от жителей района.

«Отныне этот храм является частью религиозного наследия Страсбурга наряду со знаменитым католическим собором, недавно отметившим свое 1000-летие, протестантской церковью, большой синагогой, открытой сразу же после войны, и главной мечетью, в открытии которой я также принимал участие», — отметил мэр города.

«Пусть эта церковь служит православному сообществу, людям Страсбурга и его окрестностей, — сказал Р. Рис. — Пусть она позволит им возносить молитвы и служить Господу, как требует того вера».

Далее прозвучало Первосвятительское слово Патриарха Кирилла, в котором Его Святейшество обратил внимание, что «в нашей современной, технологически развитой цивилизации нам нужны места, где человек мог бы почувствовать свою близость к Богу». «В России мы это очень хорошо поняли. Вы знаете, что за время господства атеистической власти было разрушено большинство храмов и многим казалось, что никакой духовной жизни в России вообще не будет. Сегодня я хотел бы сказать, что мы открываем в среднем три храма в сутки — я не ошибаюсь, по три храма за 24 часа. И не от того, что у нас очень много денег, и мы не знаем, куда их потратить, — наш народ, прошедший через годы атеизма, и умом, и сердцем понял: без Бога ничего не получается».

«Все силы великой супердержавы, которая называлась Советский Союз, были брошены на то, чтобы построить счастливую жизнь без Бога. Все силы — политика, культура, наука, армия — работали на достижение этой цели. Но не получилось! Мы как народ вынесли очень большой урок: без Бога невозможно построить счастливую жизнь. Потому мы и строим по три храма в сутки и верим, что и на Западе, где, может быть, картина несколько иная, настанет время, когда люди снова осознают необходимость того, чтобы духовная жизнь становилась всё интенсивнее», — отметил Патриарх Кирилл.

В дар храму Его Святейшество передал образ Спасителя. «Я хотел бы, чтобы это величественное изображение Христа находилось в новопостроенном храме в городе Страсбурге», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви.

За усердные труды по строительству Всехсвятского храма в Страсбурге Святейший Патриарх Кирилл возвел игумена Филиппа (Рябых) в сан архимандрита.

Далее состоялась церемония вручения наград Русской Православной Церкви тем, кто оказал помощь и содействие в возведении страсбургского храма Всех святых.

Мэр города Страсбурга Ролан Рис был удостоен ордена преподобного Серафима Саровского (III степени).

Вице-президенту предприятия «Транснефть» М.В. Маргелову был вручен орден благоверного князя Даниила Московского (III степени).

Ордена преподобного Андрея иконописца (III степени) из рук Святейшего Патриарха получили генеральный директор предприятия ООО «Архитектурная мастерская „Дмитрий Пшеничников и партнеры“» Д.И. Пшеничников и руководитель архитектурного бюро Tekton Architectes Мишель Арнольд.

Член Совета директоров холдинга «Ариант» А.В. Силаев удостоен медали ордена преподобного Серафима Саровского.

Медалью преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, награждена руководитель просветительского центра для детей при храме Всех святых Т.Б. Бездыга.

Медаль преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, вручена директору по связям с общественностью Группы «ЕСН», заместителю председателя фонда строительства храма Всех святых города Страсбурга М.Е. Белоусовой.

Патриаршие грамоты были преподаны:

иерею Евгению (Макушкину), клирику храма Всех святых города Страсбурга;

генеральному директору офиса группы Hans & Associes Фредерику Штуцману;

Алену Кормону, казначею фонда поддержки строительства храма Всех святых в Страсбурге;

С.А. Волосенко, члену приходского совета, помощнику настоятеля храма Всех святых города Страсбурга;

Е.В. Бианко, секретарю-бухгалтеру Фонда поддержки строительства храма Всех святых города Страсбурга.

После Литургии Святейший Патриарх Кирилл осмотрел храмовый комплекс, в том числе расположенный рядом с храмом Духовно-культурный центр. Ученики приходской воскресной школы поздравили Предстоятеля Русской Православной Церкви с днем тезоименитства, отмечавшимся накануне, и спели гимн святым Кириллу и Мефодию.





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Константинопольский Патриарх Варфоломей совершил визит в Грецию, где пробыл со среды, 22 мая до вечера пятницы 24 мая 2019 года.

Патриарх Константинопольский посетил Афинскую архиепископию вечером 22 мая, чтобы встретиться с Архиепископом Афинским и всея Греции Иеронимом.

Два Предстоятеля провели решающую встречу за закрытыми дверями, чтобы обсудить основную тему — позицию Элладской Православной Церкви по вопросу об автокефалии т.н. «Православной церкви Украины», а также другие вопросы, связанные с двумя Поместными Церквями. В их числе — вопрос о церкви Святого Георгия в Ктима Промпона.

Утром 23 мая Патриарх Варфоломей также посетил Фонд Изящных Искусств и Музыки Теохаракисов, а затем отремонтированную Библиотеку имени Димитриса Пурнараса Фонда культуры Союза журналистов Афинских ежедневных газет (ESHEA).

Затем Константинопольский Патриарх принял участие в обеде, проведенном в его честь президентом «Братства архонтов Вселенского Патриархата «Панагия Паммакаристос» Герасимосом Фокасом.

В четверг 3 мая Патриарх Варфоломей принял участие в открытии Центра геронтологии и социальной поддержки Агиос Порфириос при Афинской Архиепископии.

Центр является одним из важнейших социальных проектов Афинской Архиепископии. Он был создан после многих лет усердных трудов Архиепископа Афинского и всея Греции Иеронима. Он расположен в Дилеси, Беотия, был построен на церковной земле площадью 27 акров. Здания имеют общую площадь 4600 квадратных метров, с вместимостью 64 коек. Целью Центра является предоставление базовых социальных услуг, таких как: кров, питание, творческая занятость, трудотерапия, психологическая поддержка, а также профилактическая медицина для пожилых и нуждающихся людей, живущих в Центре (базовая модель работы) или в другом месте (модель дневного ухода).

В пятницу, 24 мая, Константинопольский Патриарх принял посла США в Афинах Джеффри Пайетта, а затем — министра образования, науки и религий Константиноса Гавроглу.

В ответ на этот визит в начале июня этого года Архиепископ Афинский и всея Греции Иероним также намерен посетит Фанар по случаю именин Константинопольского Патриарха Варфоломея, передает греческое информационное агентство «Ромфея».

По данным «Ромфеи», «этот шаг свидетельствует о том, что „лёд“ в отношениях между двумя Предстоятелями растоплен, и Архиепископ Иероним решил ответить на визит Патриарха».

«Это наша первая встреча после некоторых размолвок, которые произошли между нами», — сказал Патриарх Константинопольский Варфоломей после встречи с Архиепископом Иеронимом, состоявшемся в среду, 22 мая 2019 года, в Афинской Архиепископии.

Архиепископ Иероним со своей стороны выразил благодарность Патриарху Варфоломею за визит в Грецию.





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Согласно первому прогнозу итогов выборов в Европейский парламент, объявленных в Брюсселе, подтверждаются предсказания о победе на выборах Европейской народной партии и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов».

По предварительным данным, составленным на основе прежнего распределения политических фракций, они могут получить соответственно 173 и 147 мест.

Сбываются также прогнозы о том, что движение президента Франции Эммануэля Макрона в союзе с «Альянсом либералов и демократов за Европу» выйдет на третье место. Им может достаться 102 места.

«Зеленые» претендуют на четвертое место, занимавшееся ранее либералами, перебирающимися на третье место.

Примерно одинаковые результаты, согласно прогнозу, набирают, как и предсказывали многие аналитики, «Европейские консерваторы и реформаторы», «Европа наций и свобод», «Европа свободы и прямой демократии».

За ними следуют «Объединенные Европейские левые и северные „зеленые“ левые».

Остальные сорок с лишним мест займут независимые депутаты и депутаты, не определившиеся с политическими фракциями.

Новые фракции будут формироваться после окончательного избрания Европарламента, и они не обязательно будут совпадать с нынешним распределением политических групп.

Что касается правопопулистских партий, в некоторых странах, как, например, Италии или Франции, они показали высокий результат. Но в целом исход голосования для них оказался ниже прогнозов. В общей сложности партии правого толка получат около 150 мандатов, однако они разделены на три различные фракции, отмечает «Немецкая волна».

Брюссельский аналитик Янис Эмануилидис отмечает, что 80 процентов мест в Европарламенте осталось за проевропейскими партиями. «Правопопулисты, как группа, в итоге не столь сильны, как некоторые предупреждали. Было понятно, что у них не будет большинства, но все равно они показали результат слабее, чем ожидалось», — рассуждает он. По мнению Эмануилидиса, высокие результаты партии Марин Ле Пен во Франции стали персональной неудачей для президента страны Эмманюэля Макрона. «Макрон попытался положить на чашу весов свой политический вес, чтобы не допустить первенства Марин Ле Пен. Но ему это не удалось», — констатирует эксперт.

Во многих из 28 стран Евросоюза крупным центристским партиям не удалось сохранить свои позиции. В то же время наблюдается усиление либералов, «зеленых», а также правых партий. Аналитики в Брюсселе говорят об усилившейся фрагментации Европарламента. «Мы видим, что крупным партиям пощипали перья и им нужна широкая коалиция, чтобы обеспечить большинство», — указал Эмануилидис. Похоже, единственным вариантом является коалиция двух ведущих фракций ЕП — христианских демократов и социал-демократов — с либералами и «зелеными». Левоцентристская коалиция из социал-демократов, левых партий, «зеленых» и либералов ничего не даст, так как не обеспечит большинства. Правая коалиция невозможна, потому что христианские демократы не пойдут на альянс с правыми популистами и евроскептиками.

«Теперь будет непросто, потому что никто не получит достаточного большинства в Европарламенте без участия других. Так что в ближайшие дни будет очень интересно, кто и с кем будет вести переговоры, чтобы приступить к действиям», — заявила Маргрет Вестагер с оглядкой на разрозненность сил в новом Европарламенте.

Всего в Европарламент на выборах 2019 года избирают 751 депутата.





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Албанские власти самопровозглашённого Косово откровенно провоцируют Сербию на вооружённый конфликт, целью которого является попытка изгнать всех сербов из края, а также присоединить к Косово те приграничные территории Сербии, где проживают албанцы.

С этой целью власти Косово все последние месяцы принимают явно вызывающие антисербкие меры, но пока не смогли спровоцировать вооружённого конфликта.

Не успел президент Сербии Александр Вучич призвать сербское население смириться с потерей Косово, как албанский спецназ Косово вторгся на территорию всех четырёх сербских муниципалитетов на севере Косово и задержал более 20 местных жителей, в том числе сотрудников косовской полиции сербской национальности, сообщает ТАСС.

В числе задержанных оказался российский гражданин сотрудник Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (UNMIK) Михаил Краснощенков, сообщил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к депутатам в парламенте страны.

Посольство России в Сербии уже получило соответствующую информацию о задержании россиянина и выясняет обстоятельства произошедшего, подтвердила пресс-секретарь российской дипмиссии Маргарита Комиссарова.

Тем временем, президент Сербии Александр Вучич отдал приказ о переводе вооруженных сил страны в полную боевую готовность.

Если провокация косоваров удастся, на Балканах может начаться новая война, которая будет на руку именно властям Косово. Несмотря на весь свой национализм, косовские алюанцы так и не смогли построить в крае сильного государства. Их экономика находится на грани краха, а местное население бежит от нищеты в другие европейские страны и даже в Сербию.

В этих условиях война для косовских властей, мечтающих о построении Великой Албании, (при условии их безоговорочной поддержки со стороны Запада) была бы для них желанной. Несговорчивые же сербы, отказывающиеся вводить антироссийские санкции, вряд ли будут поддержаны США и ЕС.

Таким образом, сербам предстоит выбирать — либо поддаться на эту провокацию и вступиться в вооружённый конфликт, либо со смирением терпеть все подобные выходки своих соседей, коих будет ещё немало.

Русская линия