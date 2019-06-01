Сегодня Святая Церковь чтит память победителя Мамая св. блгв. Великого князя Московского и Владимирского Димитрия Иоанновича Донского, преставившегося ко Господу 19 мая 1389 г.

Он родился 12 октября 1350 г. и был сыном Великого Князя Московского Ивана II Ивановича Красного. В 1359 г. после смерти отца в 9-летнем возрасте вступил на прародительский престол. Воспитателем Дмитрия был Московский митрополит Свт. Алексий, который фактически управлял княжеством в малолетство Великого Князя. Княжение Дмитрия Ивановича выпало на очень бурную и тяжелую эпоху. Он проводил очень активную политику по собиранию русских земель. Еще в 1363 г. правительству Дмитрия удалось добиться от Нижегородского князя Дмитрия Константиновича отказа от ярлыка на великое княжение в пользу Московского князя, это соглашение было закреплено в 1366 г. женитьбой Дмитрия Ивановича на Евдокии Дмитриевне, дочери Нижегородского князя (после кончины св. князя Дмитрия она приняла постриг с именем Ефросинья в основанном ею Вознесенском монастыре в Московском Кремле, где и похоронена; обладала даром исцеления, как и ее святой супруг, прославлена Церковью). После длительной борьбы Дмитрий Иванович смирил Тверского князя Михаила Александровича, активно боровшегося за великое княжение, князь Михаил в 1375 г. вынужден был признать себя младшим братом Московского князя. Долгой была борьба с Рязанским князем Олегом, который дважды выступал союзником татар (Мамая и Тохтамыша), наконец в 1385 г. при посредничестве прп. Сергия Радонежского Дмитрий и Олег заключили мир, скрепленный женитьбой Федора Рязанского на дочери Московского князя Софье. В период великого княжения Дмитрия к Москве были окончательно присоединены Галич Мерьский, Белоозеро, Углич, а также Костромское, Чухломское, Дмитровское, Стародубское княжества. Был дан отпор великому литовскому князю Ольгерду, пытавшемуся захватить Московское княжество. Москве повиновался Новгород Великий. В 1367 г. по приказу Дмитрия в Москве был возведен белокаменный кремль.

Но в историю св. князь Дмитрий вошел своей победой над Мамаем на Куликовом поле. Первое столкновение с ордынцами произошло в 1377 г., оно закончилось поражением московского войска. Однако в следующем, 1378 г. Великий Князь разгромил на реке Воже сильное татарское войско мурзы Бегича, что привело в ярость хана Мамая, решившего покарать Москву. На битву с татарами Великого Князя благословил игумен русской земли прп. Сергий Радонежский, предсказавший ему победу. 8 сентября 1380 г., в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, русские войска под командованием Дмитрия Ивановича одержали блистательную победу на Куликовом поле над огромным татарским войском хана Мамая. Великий Князь, одел доспехи и сражался рядовым воином, воодушевляя своим примером ратников на подвиги. После кровопролитной сечи его нашли едва дышащего, панцирь его был весь разбит, но на теле не было ни одной серьезной раны. За победу на Куликовом поле Дмитрий Иванович получил прозвище Донской. После Куликовской битвы Москва перестала платить дань татарам. Однако в 1382 г. новый хан Золотой Орды Тохтамыш совершил набег на Русь, захватил и разграбил Москву, после чего выплата дани татарам была возобновлена.

Великий Князь Дмитрий установил новый (территориальный) принцип формирования военных сил взамен старого служилого, несколько ограничил «вольность» боярской службы и право отъезда от одного князя к другому, в его княжение начал интенсивно складываться Государев двор. Умирая, он передал великое княжение своему старшему сыну Василию I без согласования с ханом Золотой Орды. Летописец сообщает, что Дмитрий «умом совершен муж бяше», в его житии говорится, что он имел отвращение к забавам, отличался благочестием, незлобивостью и целомудрием. Некоторые летописцы называли Дмитрия Ивановича даже «русским Царем».

Сегодня мы также вспоминаем одного из самых знаменитых Великих князей Киевской Руси Владимира Всеволодовича Мономаха, скончавшегося 19 мая 1125 г.

Он родился в 1052 г. и был сыном Великого Князя Всеволода Ярославича (и, соответственно, внуком св. блгв. Великого Князя Ярослава Мудрого) и византийской царевны Анны, дочери византийского Императора Константина Мономаха. Прозвание «Мономах» он получил, вероятнее всего, по своему деду со стороны матери. Однако есть и другое объяснение: во время похода на генуэзцев он убил на поединке генуэзского князя, тогда и стал зваться Мономах, что означает «единоборец». С детства Владимир отличался отчаянной храбростью. Получил от отца в управление Чернигов, еще до воцарения в Киеве снискал себе славу победителя половцев и миротворца. Его отец завещал Владимиру Великое княжение, но Мономах, не желая возобновления междоусобных войн, отказался от этой чести и собственноручно провозгласил Великим Князем Киевским своего двоюродного брата Святополка II Изяславича. Вместе с ним (и без него) участвовал в походах против половцев (в 1093, 1094, 1095, 1101, 1103, 1107, 1110, 1111 гг. и др.), в которых терпел поражения и одерживал победы. Борьба с половцами вообще носила затяжной характер, Мономах постоянно подталкивал других князей к тому, чтобы вести в отношении половцев наступательную, а не оборонительную политику. В отношениях с другими удельными князьями стремился поддерживать мир. Был одним из инициаторов и участников знаменитых съездов князей в 1097 г. в Любече и в 1100 г. в Витичеве.

В 1113 г. умер Святополк, и киевское вече избрало Владимира Мономаха своим князем. Между тем, киевляне, недовольные поборами своего покойного князя, напали на дом его любимца тысяцкого Путяты и устроили погром жидов в Киеве, которым потакал Святополк во время своего княжения и поручал собирать налоги. Мятеж начался из-за того, что киевляне были сильно притесняемые ростовщиками. Владимир сел на великокняжеском престоле, и мятеж улегся. Мономах вошел в историю как один из выдающихся русских князей. Он прославился бранными подвигами. Ему удалось прекратить княжеские междоусобицы. За 12 лет своего правления (1113−1125) он подчинил Киеву всех князей, которые уже начинали считать себя независимыми и, таким образом, вновь собрал русские земли в одно мощное целое, опять продемонстрировав преимущества русской православной монархии. Как и при Ярославе, при Владимире Мономахе настала, по словам летописца, «тишина великая». Он явился прообразом русского православного монарха, правящего твердой рукой, но строго по православным законам.

Владимир Мономах в русской истории известен не только как «собиратель земель русских», но и как законодатель. Он дополнил древний свод законов «Русская Правда» «Уставом Владимира Всеволодовича». Главной причиной мятежа 1113 г. были бесчинства евреев-ростовщиков. Новый закон ограничивал взимание произвольных процентов, был установлен максимальный процент на ссуды (~33%). Владимир Мономах положил конец мошенничествам купцов, а также ввел прообраз процедуры банкротства, где имущество обанкротившегося человека продавали с аукциона, а вырученные деньги распределялись между кредиторами. Идя навстречу народным чаяниям, Великий Князь повелел также выслать из Киева всех евреев: «Ныне из всей Русской земли всех жидов выслать и впредь их не впущать; а если тайно войдут — вольно их грабить и убивать».

Владимир Всеволодович был глубоко верующим человеком, никогда не нарушал данного слова, мирил ссорившихся князей, жалел слабых и обиженных. Незадолго до кончины Владимир Мономах написал свое знаменитое «Поучение», обращенное к своим детям, в котором просил их жить мирно, в «страхе Божием»: «Дети мои, храните заповеди Божии, ходите по стопам отцов ваших. Страх Божий — основание добродетели. Хвалите Бога и любите человека. Не пост, не уединение, не монашество спасет вас: спасут вас дела добрые. Не имейте гордости ни в уме, ни в сердце. Бойтесь лжи, пьянства и любострастия, равно пагубного для тела и души. Не засыпайте никогда без земного поклона. Да не застанет вас солнце в постели. Идите рано в церковь воздать Богу хвалу утреннюю. Смерти, дети мои, не бойтесь ни от войны, ни от зверя, но творите свое дело, как даст вам Бог. Божья охрана лучше человеческой».

Эпоха Владимира Мономаха была временем расцвета литературной и художественной деятельности на Руси. В Киеве воздвигались новые каменные церкви, украшенные живописью: при Святоволке был построен в Киеве Михайловский Золотоверхий монастырь, а близ Киева — Выдубицкий монастырь, кроме этого Владимир перед смертью построил прекрасную церковь на Альте, на месте гибели князя Бориса. К этому времени относят и появление нашей первоначальной летописи. Игумен Сильвестр (ок. 1115 г.) собрал в единый свод уже имевшиеся отрывки, и, вполне вероятно, сам добавил те, свидетелем которых он был. В числе вошедших в этот свод были писания летописца Печерского монастыря Нестора, после чего этот свод стали называть Несторовой летописью.

Блестящие результаты деятельности Владимира привлекли к нему симпатии населения и окружили его имя в народной памяти особым ореолом. Летописец называет его «чудным князем», «милостивым паче меры», «жалостливым». Долгие века Русь хранила память о Владимире Мономахе как об идеале своего князя-правителя — бесконечно доброго, мудрого и могучего. Годы великого княжения Владимира Мономаха (1113 -1125) на «золотом Киевском столе» стали временем наибольшего расцвета Руси. Владимир Мономах был погребен в Киевской Софии рядом с гробом отца. По словам летописи, «слава его прошла по всем странам, особенно же был он страшен поганым; был он братолюбец и нищелюбец и добрый страдалец (труженик) за Русскую землю. Духовенство плакало по нем как по святом и добром князе;.. весь народ плакал по нем, как плачут дети по отце или по матери».

По преданию, византийский Император Алексей Комнин послал к Мономаху своего представителя митрополита эфесского Неофита, который привез в подарок Великому Князю царский венец (знаменитую Шапку Мономаха) и царские бармы (оплечья), которыми венчал его на царство. Этим венцом впоследствии венчались на царство русские государи. Копия Шапки Мономаха, сделанная предположительно в XIV в., хранится ныне в Оружейной палате Московского Кремля.

Сегодня также день памяти почетного председателя Тифлисского патриотического общества, митрополита Новосибирского и Барнаульского Варфоломея (Городцова), скончавшегося в 1956 г.

Он родился 5 июля 1866 г. в семье священника в Рязанской губернии и в миру звался Сергеем Дмитриевичем. Образование получил в Рязанской духовной семинарии и Санкт-Петербургской духовной академии, которую закончил в 1890 г. кандидатом богословия. С 1892 г. в Тифлисе, где был рукоположен во иерея, служил в разных храмах, в 1903 г. возведен в сан протоиерея. За диссертацию на тему «Книга Иова» был удостоен степени магистра богословия. О. Сергий активно участвовал в жизни Грузинского экзархата: был председателем миссионерского братства, председателем епархиального училищного совета, благочинным русских церквей, законоучителем в школе слепых. Будучи убежденным монархистом и твердым борцом за русское дело на Кавказе, он был избран в 1906 г. почетным членом Тифлисского патриотического общества, крупнейшей монархической организации на Кавказе. От имени Общества он прислал приветственную телеграмму в адрес 3-го Всероссийского монархического съезда в Киеве (октябрь 1906). В январе 1907 г. патриотическая Россия была потрясена известием о покушении на священника Сергия Городцова. Но Господь уберег Своего служителя — несмотря на тяжелые ранения он выжил. Оправившись от ранения, он вновь возглавил Тифлисское патриотическое общество.

После революционных потрясений в 1918 г. о. Сергий вынужден был уехать из Тифлиса в Баку, где служил в церкви до 1923 г., когда был арестован и приговорен к ссылке в Уфу. Однако в 1924 г. дело было пересмотрено, и он был отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения, где находился до 1926 г. Затем он был направлен в ссылку в Барабинский округ Западно-Сибирского края, где пребывал до начала 1931 г. По окончании ссылки был определен на жительство в г. Богучары Воронежской области, только в 1935 г. он получил приход в Клинском районе Московской области. 29 мая 1942 г. о. Сергий принял монашеский постриг с именем Варфоломей, 31 мая хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии, а 1 июня за немалые труды возведен в сан архиепископа. В ноябре 1942 г. назначен архиепископом Ульяновским, а с августа 1943 г. и до самой кончины возглавлял Новосибирскую и Барнаульскую епархию. Член Архиерейского Собора, который 8 сентября 1943 г. избрал митрополита Сергия (Страгородского) Патриархом. В 1949 г. возведен в сан митрополита.

Автор многих статей на богословскую тематику, акафистов, составил службу Свт. Иоанну Тобольскому. В 1949 г. уполномоченный Совета по делам Русской Православной Церкви при Новосибирском облисполкоме в секретной характеристике на владыку написал: «Архиепископ Варфоломей — фанатично религиозный человек, с глубоко консервативными взглядами, большой приверженец русской старины, благожелательно относится ко всему русскому и отрицательно — к немцам и вообще к инаковерцам, особенно к баптистам и католикам, ревностный служитель Православной Церкви, стремящийся всеми силами и средствами расширить влияние Церкви, упрочить ее положение, уберечь духовенство и верующих от всякого прогрессивного влияния извне. В этих вопросах он неутомим, несмотря на свой возраст». Такая характеристика — настоящий наградной лист для советского архиерея. Скончался владыка в Новосибирске, погребен в Вознесенском кафедральном соборе.

Сегодня мы также вспоминаем товарища председателя Русского Собрания профессора Николаевской академии Генштаба генерал-лейтенанта Акима Михайловича Золотарева, скончавшегося в 1912 г.

В этот день 19 мая 1891 г. Наследник Цесаревич Николай Александрович (будущий Император Николай II) заложил во Владивостоке Великий Сибирский железнодорожный путь (знаменитый Транссиб).

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