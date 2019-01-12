Украинские патриоты, которые долгие годы обвиняли каноническую УПЦ в том, что она поминает за богослужением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, оказались в идиотском положении, когда ставленник лже-патриарха Денисенко глава «ПЦУ» Епифаний в присутствии Порошенко и других украинских чиновников помянул 7 января за богослужением в числе других Предстоятелей и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, после чего хор грянул «многая лета, многая лета!».

По всему было видно, что сам Епифаний весьма смущён тем фактом, что теперь ему надо молиться и о Патриархе Кирилле. За богослужением он помянул Предстоятеля Русской Православной Церкви как Патриарха Российского Кирилла, хотя всем известно, что Российской Церкви не существует, а Патриарх Кирилл носит титул Московский. Однако, произвести слово «Москва» Епифаний, видимо, просто боится.

И без того бессменному спикеру «Киевского патриархата» Евстратию Зоре пришлось объясняться перед украинскими патриотами, зачем «патриотические украинские попы» молятся за Патриарха Кирилла и желают ему «многая лета». По признанию Зори, это теперь «необходимо».

«Во время литургии предстоятель поместной церкви на великом входе поминает предстоятелей других поместных православных церквей в соответствии с диптихом. Такая обязанность указана и в томосе: «каждый блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины должен поминать согласно древним преданиям святых отцов наших: вселенского патриарха, блаженнейших патриархов и других предстоятелей поместных православных церквей, в ряду диптихов, в соответствии с каноническим порядком», — оправдывался Зоря.

По его словам, Русская Православная Церковь входит в число Поместных Православных Церквей и является пятой в диптихе, поэтому поминовение её Предстоятеля необходимо, потому что этим, несмотря на имеющиеся споры, удостоверяется единство Церкви. «Такое поминовение принципиально отличается от того, как поминают Патриарха Кирилла в Московском Патриархате — там о нём молятся, как о своём главе, признавая тем самым своё ему подчинение», — попытался убедить патриотов представитель Денисенко. Но вряд ли это убедительный довод для украинских националистов.

Так или иначе, в «ПЦУ», как и в УПЦ, молятся о здравии Святейшего Патриарха Кирилла. В чём же тогда разница между ними, не совсем понятно. Тем более, что каноническая УПЦ в административном плане столь же независима от Москвы, как и «ПЦУ». При этом права последней серьёзно урезаны Фанаром, и убедиться в этом можно, прочитав текст выданного Епифанию Томоса.





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Инвентаризация в Киево-Печерской лавре, проведённая сотрудниками Минкульта Украины впервые за десятилетия независимости Украины, ожидаемо обнаружила утрату ряда «ценных икон». Правда, что это за иконы и каким образом они исчезли, если власти должны были следить за их сохранностью, министр культуры Евгений Нищук не сообщил.

Иного исхода этой инвентаризации, никто и не ожидал. Украинским властям нужен был повод, чтобы обвинить духовенство Украинской Православной Церкви в ненадлежащем обращении со святынями в Киево-Печерской и Почаевской лаврах, и они его нашли. Не дожидаясь окончания работы и не сообщая никаких подробностей, Нищук сделал сенсационное заявление в эфире телеканала «Прямой».

«К нам поступали обращения и депутатские, и людей, — сказал Нищук. — Мы частично уже сделали полную инвентаризацию, полные отчёты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери икон из Киево-Печерской лавры, мы об этом отдельно будем делать брифинг».

По его словам, сейчас он говорит об этом предварительно, «чтобы потом не выдергивали из контекста и не говорили о заявлениях». «Да, мы делали эти сверки», — подтвердил министр и подчеркнул, что ценности из Лавры могли быть вывезены ещё до 2003 года.

«Сейчас на базе этой сверки идут уголовные производства. Вся документация направляется в правоохранительные органы. И тогда уже совместно мы выйдем на пресс-конференцию для того, чтобы и средства массовой информации, и людей полностью уведомить о тех потерях, которые были в наших лаврах и в наших церквях», — подытожил Нищук.

Стоит обратить внимание, что заявление министра специально сделано так, чтобы ничего невозможно было опровергнуть. Никакой конкретики он целенаправленно не представил, зато косвенно обвинил УПЦ в том, что та якобы украла иконы.

В связи с этим Глава Юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов назвал заявление Нищука преждевременным, провокационным и ничем не обоснованным. «Сейчас эти заявления звучат достаточно абстрактно. Что-то и куда-то исчезло и никто об этом не знает», — сказал протоиерей Александр Бахов.

Основанием для заявлений о краже «должно быть заключение комиссии, которая обследовала эти все культурные ценности», отметил он.

«На основании этого заключения должностное лицо может утверждать, что произошло исчезновение таких вещей, представить перечень этих вещей, и тогда мы можем уже конкретно говорить по каждому объекту культурного наследия — что, как, почему, чтобы было понятно. А сейчас не понятно, с какой целью и для чего это делается. Поэтому сейчас это просто беспредметный разговор», — добавил юрист.

При этом глава Юридического отдела УПЦ назвал заявления Нищука провокацией, отметив, что «министр не подтвердил свои слова никакими документами или хотя бы какими-то доказательствами».

Отец Александр подтвердил, что комиссия проводила обследование более 800 объектов в Киево-Печерской лавре и оформила свои выводы ещё в декабре 2018 года. «Мы не имеем доступа к этому документу. Там обследовано более 800 объектов. Каждый день комиссия ходила и проверяла определённое количество объектов. Почему этот документ сейчас не подписывается и не публикуется — я не знаю», — добавил священник.





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Фанар поставил в крайне нелёгкое положение Предстоятелей Поместных Православных Церквей, легализовав раскол на Украине. В настоящее время Поместные Церкви больше не могут молчать и занимать нейтральную позицию по этому вопросу и должны высказаться, хотя делать это многим Предстоятелям откровенно не хочется, ведь портить отношения ни с Москвой, ни с Фанаром в их интересы не входит.

Священный Синод Элладской Православной Церкви на своём заседании 8 января 2019 года не стал признавать новообразованную церковную структуру под названием «Православная Церковь Украины» и передал этот вопрос на рассмотрение Архиерейского Собора.

Предстоятель Кипрской Православной Церкви Блаженнейший Архиепископ Хризостом заявил, что не станет признавать «ПЦУ», поскольку единство Православия важнее всякой автокефалии. Предстоятели Польской и Сербской Православных Церквей дали понять, что новый глава украинских раскольников для них не является даже архиереем, так как никогда не имел канонического рукоположения. Антиохийский Патриархат поддержал каноническую УПЦ. Александрийская и Иерусалимская Церкви пока официально молчат. Более того, есть информация о том, что на Патриарха Иерусалимского Феофила оказывается серьёзное давление, чтобы он принял делегацию «ПЦУ» на Крещение и совершил с ней совместное богослужение. Грузинская Православная Церковь склоняется к признанию «ПЦУ», однако опасается, что тогда будет признана и Абхазская церковь, отколовшаяся от Грузинской Патриархии. О позиции других Поместных Церквей пока ничего неизвестно.

Русская линия