Обзор событий прошедшей недели во внешней политике России, а также политической и экономической жизни в США, Европе и на Ближнем Востоке…

Можно по-разному относиться к тому, какие грамоты раздаёт Константинопольский Патриарх Варфоломей. В свете последних его действий на Украине и в Европе это не так уж и важно: сегодня Фанар выдал одну грамоту, завтра другую, а прежнюю 300 летней давности забрал обратно и всё это как ни в чём не бывало. Чудеса эквилибристики в этом плане со стороны Патриарха Варфоломея в последнее время с удивлением и недоумением наблюдал весь православный мир.

Однако, есть куда более важные вещи, чем грамоты, и эти вещи никак не вычеркнешь из истории даже по желанию Патриарха Варфоломея. Что это? Причащение от одной Чаши с раскольниками. Именно это произошло 6 января 2019 года в Стамбуле. Глава Константинопольского Патриархата впервые совершил Божественную литургию вместе с не имеющим никакого канонического рукоположения Епифанием. Это и есть самое главное и трагичное, что произошло в наступившем 2019 году, а не выдача какой-то грамоты, которая, как верно заметили в Русской Православной Церкви, носит совершенно ничтожный канонический характер.

Выдача Томоса — это ерунда по сравнению с падением Патриарха Варфоломея, который решился сослужить с самосвятами. Но это факт и последствия этих незаконных и постыдных действий главы Фанара, наверняка, ещё проявятся в современной церковной жизни.

Что же касается Томоса, то греки умело устроили из его вручения настоящее шоу. Подписание этой грамоты транслировалось в прямом эфире и доставило фанариотам много приятных минут. Ведь до всей этой истории с украинскими раскольниками о существовании Вселенской Патриархии в мире знали очень немногие. А теперь сообщения с Фанара обсуждаются на мировой арене, а о действиях Патриарха Варфоломея рассуждают лидеры мировых держав.

Что до Томоса, то дав украинцам понаслаждаться его лицезрением буквально пару дней, фанариоты потребовали вернуть бумагу обратно. Формально — чтобы её подписал не только Патриарх Варфоломей, но и все члены Синода Константинопольского Патриархата. Правда, сама по себе эта история кажется уж очень подозрительной.

Как будто на Фанаре не могли собрать членов Синода, чтобы те сразу подписали эту грамоту. Очевидно, что могли. Тогда в чём причина такого странного возвращения Томоса в Стамбул? Одно из двух: либо греки хотят продолжить пиар-кампанию по его выдаче, либо просто страхуются и не доверяют украинским властям, которые пока так и не передали Фанару обещанную недвижимость в виде десятков украинских храмов и монастырей.

«Томос подписан, все его видели, но бумага пока полежит в Стамбуле, чтобы вы не вздумали взбрыкнуть и изменить договорённости», — словно говорят украинским властям фанариоты, которые всегда могут отменить выдачу этой грамоты.

Впрочем, это уже никак не изменит того факта, что Патриарха Варфоломей сослужил на Фанаре с откровенными проходимцами.





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Президент США Дональд Трамп решительно настроен заставить Конгресс США выделить 5,7 млрд долларов на строительство стены на границе США и Мексики. При этом глава Белого дома проявляет завидное упрямство.

В понедельник, 7 января, Дональд Трамп заявил, что готовит обращение к стране в связи с угрозой национальной безопасности и отказом демократов профинансировать постройку стены на границе США с Мексикой. Ряд экспертов предположил, что глава государства в своей речи может объявить о введении в стране режима ЧП, чтобы в обход Конгресса США получить финансирование на возведение заградительных сооружений, сообщает «Немецкая волна».

Конгресс США 21 декабря 2018 года не утвердил проект бюджета на следующий финансовый год из-за разногласий с главой государства. Трамп требовал выделить 5,6 млрд долларов на возведение стены вдоль границы с Мексикой. Демократы согласны направить на защиту границы лишь 1,3 млрд, при этом в их планы не входит строительство каких-либо заграждений.

Президент тогда не исключил введение в стране чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. «Да, я рассматривал (такую возможность). И я могу сделать это, если захочу», — заявил глава государства.

Работа ряда федеральных учреждений в Соединенных Штатах 22 декабря была временно прекращена из-за отсутствия финансирования. До урегулирования этого вопроса около 800 тысяч американских госслужащих не будут получать зарплату. Часть служащих отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Те сотрудники, от чьей работы государство не может отказаться, должны продолжать работу без оплаты.

Пока американский президент не решился вводить чрезвычайное положение и 8 января в своем первом обращении к нации из Овального кабинета Белого дома, которое в прямом эфире транслировали ведущие американские телеканалы, лишь сделал последнее предупреждение демократам в Конгрессе. Если их позиция не изменится, Трамп введёт чрезвычайное положение. То, что именно он выйдет из этой ситуации победителем, нет никакого сомнения.





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В активе российских властей есть положительные примеры решения территориальных споров со своими соседями. Так переговоры с Китаем по спорным территориям на границе прошли весьма успешно и закончились обменом, чего российская общественность практически не заметила. Попади эта информация преждевременно в СМИ, эта сделка вряд ли бы состоялась, ведь в таких вопросах никогда не может быть полного общественного консенсуса.

Вот и в вопросе Курил российские чиновники решили действовать подобным образом. Сначала в Кремле хотели договориться с Токио, подготовить все необходимые документы, а уж потом подумать о том, как подать эти новости российской и японской общественности. В противном случае Японии и России просто никогда не удалось бы прийти к компромиссу, ведь отдавать территории не готово ни одно государство мира.

Япония не собирается передавать «северные территории» России, а Россия Курильские острова Японии, — вот и все переговоры на языке общественного мнения. Пока ситуация между двумя странами мирная и сохраняется статус-кво, это вроде бы никому ничем не грозит, но все понимают, что отсутствие окончательной договорённости по этому вопросу — это мина замедленного действия, которая рано или поздно может взорваться и привести к войне.

Воевать с Японией России нет никакого смысла, территориально Япония в России никого не интересует. Тем более, что за Японией стоит союзные им США. А вот японские технологии и оборудование в Кремле приняли бы с радостью. А потому в Москве посчитали лучшим попытаться договориться с японцами в обход общественного мнения, а потом взвесить все плюсы и минусы от возможной сделки.

Как обращает внимание газета «Взгляд» Александр Солженицын в своё время предлагал Борису Ельцину вернуть часть Курильских островов Японии, но за очень дорогую цену. Похоже, что к этому совету и решили прислушаться в Кремле.

Все карты в этих переговорах Москве смешали сами японцы, которые оказались чрезмерно словоохотливы. Вчера российский МИД вынужден был в срочном порядке вызвать «на ковер» японского посла и указать ему на недопустимость заявлений японских чиновников о том, что Курилы якобы скоро вернутся в состав Японии.

Очевидно, российские власти никаких подобных решений не принимали, а вот общественное мнение в России теперь точно не на стороне возможного компромисса с японцами. Наиболее активные противники территориальной сделки уже предлагают провести по этому вопросу референдум, который, как они считают, поставит точку в этом вопросе. Впрочем, это тоже обман — никакой точкой нежелание России идти на компромисс с Японией не станет. Токио в ответ, к примеру, может провести референдум и принять решение, что «северные территории» принадлежат Японии. И что дальше, война?

Такого развития событий очень бы не хотелось. В любом случае России было бы выгоднее иметь на юго-востоке государство, с которым у неё хорошие отношения, а не врага, думающего только о том, как вернуть «свои незаконно отобранные территории». Так что компромисс в этом вопросе был бы более уместен.

Русская линия