Святейший Патриарх Кирилл призвал россиян не становиться рабами гаджетов. Вход в Исаакиевский собор останется платным, верующим собор передавать пока не будут. Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова вновь призвала реформировать органы опеки

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал на минувшей неделе не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по мнению Предстоятеля, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

«Что такое алкоголик? Человек, лишенный свободы, он не может жить без употребления алкоголя. Наркотики, гаджеты — вот, с одной стороны, ведь дьявол очень мудро действует. Вот вам игрушка, которая дает вам безграничную свободу, нету расстояния, все вот на вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми, устанавливайте личные отношения, ну что может быть лучше!» — сказал Патриарх в рождественском интервью телеканалу «Россия-1».

В итоге, по его словам, человек, поглощенный этой технологией, уходит из реальной жизни в виртуальную реальность, которая и «становится его жизнью, причём он там больше, чем он вне», и происходит «дегуманизация человеческой личности».

Патриарх Кирилл обеспокоен и другой стороной вопроса, а именно тем, что всемирная сеть гаджетов сегодня даёт возможность осуществлять «вселенский контроль над человеческим родом».

«А завтра может появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы представляете, какая будет власть сконцентрирована в руках тех, кто будет владеть знаниями о том, что происходит в мире!» — сказал патриарх.

По его словам, с точки зрения христианства, «контроль из одной точки — это предвестие пришествия Антихриста». «Антихрист — это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род. Значит, сама по себе структура представляет опасность. Не должно быть единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не хотим приблизить апокалипсис», — считает Предстоятель Русской Церкви.

Подводя итог, он пояснил, что не является категорическим противником гаджетов как таковых, но просит не забывать слова апостола Павла: «Все испытайте и хорошего держитесь.»

«Если это есть — ну пожалуйста, но никогда не попадайте в рабство от того, что в ваших руках (..) Вы должны оставаться внутренне свободными и не подпадать ни под какую зависимость — ни под алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов», — сказал Патриарх Кирилл.





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Срок действия распоряжения, утверждающего план мероприятий по передаче Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в пользование Русской Православной Церкви, истёк, а Санкт-Петербургская епархия так и не подала официального запроса на возвращение собора верующим. Об этом сообщили в Комитете имущественных отношений Правительства Петербурга.

Таким образом, антицерковная кампания, которая была развёрнута недобросовестными местными политиками и общественными деятелями, обвинявшими священнослужителей города на Неве в «жадности» и попытке «отобрать чужое», оказалась откровенным фарсом. Власти Санкт-Петербурга на своё усмотрение решили исполнить закон о возвращении церковного имущества, однако Церковь не стала будоражить общественное мнение и отказалась подавать официальную заявку. Впрочем, свою порцию клеветы и злобы она всё равно получила.

Теперь, согласно федеральному закону № 327-ФЗ, новое распоряжение о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви может быть издано только после поступления в Смольный соответствующей официальной заявки от Санкт-Петербургской епархии, однако таковой на данный момент нет.

Председатель Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Пелин в комментарии «Федеральному агентству новостей» заявил, что в Русской Православной Церкви знают об истечении срока действия распоряжения о передаче собора, но подавать заявку для издания нового документа пока не будут.

«В тот момент, когда священноначалие сочтёт необходимым послать такую заявку, она будет направлена в Смольный. Когда это будет, мне неизвестно. Но, как я понимаю, сейчас рассматривается вариант, что пока не время», — сказал отец Александр.

Он напомнил, что самое первое письмо о передаче Исаакиевского собора Церкви, подписанное экс-губернатором Георгием Полтавченко в 2015 году, противоречило федеральному закону № 327-ФЗ.

«В силу того, что бывшее руководство города не очень точно восприняло закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, возникла достаточно жёсткая коллизия. Федеральный закон чётко определяет, что нужно было создать согласительную комиссию, куда бы вошли представители различных сообществ. На это всё отводится шесть лет. За это время все вопросы и нюансы можно было бы обсудить во всех деталях. Но этого не было сделано. А поскольку не было никакой подготовительной работы и разъяснений ситуации, ею воспользовались горлопаны, которые начали раскачивать политическую обстановку», — объяснил отец Александр Пелин.

«Этого не нужно было делать. В любых сложных моментах нужно собирать комиссию, обсуждать, договариваться, реализовывать федеральный закон так, как он это предписывает. Там все четко прописано. В случае с Кирилло-Белозерским музеем-заповедником согласительная комиссия активно работает. Там тоже непростая ситуация с монастырём и музеем. В Псковской области есть похожая история. И в других регионах. Механизм для таких сложных ситуаций создан. Его надо грамотно осуществлять. И не только со стороны Церкви, но и со стороны чиновников, которые в случае с Исаакием очень обидно подставили своего губернатора и не понесли за это наказания», — добавил отец Александр.

Характерно, что те, кто во время инициированной в Санкт-Петербурге антицерковной кампании кричал о том, что «жадные попы» хотят «отобрать у горожан храм», добились только того, чтобы вход в Исаакиевский собор по-прежнему оставался платным. Ранее в Санкт-Петербургской епархии неоднократно заявляли о необходимости упразднить музейную практику по взиманию денег за вход в храм. Однако, всё так и осталось на своих местах. Попы, хотевшие отменить входные билеты, остались «жадными», а музейные работники, собирающие деньги с каждого посетителя, «благородными».

Кстати, в 2019 году цена за вход в собор резко выросла и составляет теперь: днём — 350 рублей, а в вечернее время — 400 рублей; за вход на колоннаду придётся заплатить ещё 200 рублей.





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Уполномоченная при Президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова выступает категорически против принятия дополнительных мер, устанавливающих препятствия к устройству сирот в семьи, на чём под предлогом борьбы с насилием против детей настаивают некоторые чиновники и депутаты.

«Как уже неоднократно отмечалось, первым этапом должна быть проведена работа по совершенствованию деятельности органов опеки и попечительства, к исключительной компетенции которых отнесены вопросы жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и последующий контроль за соблюдением их прав и законных интересов. Сегодня результаты их работы не отвечают новым вызовам времени. Органы опеки и попечительства нагружены большим количеством задач, исполнять которые в полной мере они не имеют возможности из-за отсутствия должных компетенций и по ряду иных причин», — заявила Анна Кузнецова.

Правозащитница напомнила, что в целях выработки путей реформирования системы опеки в России Министерством просвещения создана рабочая группа. «Результаты ее деятельности будут положены в основу принципиальных подходов к совершенствованию работы системы органов опеки и попечительства и законодательства Российской Федерации. А пока эта работа будет проводиться, считаю необходимым совершенствовать систему подбора и сопровождения приёмной семьи», — отметила Анна Кузнецова.

По её мнению, «важным остаётся вопрос проведения обязательного психологического обследования граждан, готовых принять ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в свою семью». «Однако данная норма должна быть предложена совместно с проектом подзаконного нормативного акта, утверждающего примерную методику проведения психологического обследования, содержание психологического обследования, сроки его проведения, порядок пересмотра и оспаривания результатов психологического обследования, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению психологического обследования, а также порядок отбора и требования к организациям, проводящим психологическое обследование», — считает уполномоченная.

Относительно разработанного законопроекта институт уполномоченной по правам детей уже дал отрицательное заключение, так как он «вводит дополнительные, прежде всего, ограничительные нормы, значительно ужесточающие требования к лицам, желающим принять ребёнка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью».

Так, законопроектом предлагается установить возможность усыновления только одного ребёнка в год, за исключением случаев усыновления братьев и сестёр, а также детей, которые ранее находились под опекой или были усыновлены одним лицом или супругами и воспитывались вместе. «Между тем существующая практика показывает, что большое количество семей, имея собственных детей, берут на воспитание и несколько приемных, и такие семьи необходимо поддерживать, а не создавать дополнительные ограничения», — считает Анна Кузнецова.

Русская линия