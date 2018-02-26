Политики, которые приняли христианство, должны соответствовать своему христианскому званию или же нести ответственность, если их политические действия противоречат христианской нравственности. Об этом напомнил католический епископ Томас Папроцки из города Спрингфилда (штат Иллинойс, США), отлучивший от Причастия влиятельного сенатора от Демократической партии Ричарда Дарбина за его поддержку абортов.

Такое решение католический прелат принял по причине «упорного и открытого (манифестированного) пребывания политика в тяжёлом грехе», сообщает Седмица.Ru со ссылкой на американские католические информационные агентства.

Сенатор Дарбин, вместе с другими 13-ю сенаторами-католиками, недавно голосовал против принятия запрета абортов после 20-й недели беременности. Епископ Папроцки подтвердил, что это, а также многочисленные предыдущие голосования, исключают сенатора из евхаристического общения и противоречит учению Католической Церкви в вопросе о жизни.

Епископ Папроцки сослался на канон 915 Кодекса канонического права Католической церкви, который утверждает что «к Святому Причастию не надлежит допускать экскомуникованных или подвергнутых интердикту, после намерения или декларации наказания, а также других лиц, упорно продолжающих пребывать в явном тяжком грехе».

«Сенатор Дарбин не будет допущен к Святому Причастию, пока не выразит сожаления по поводу своего греха. Это решение не имеет целью наказания, но должно привести к перемене сердца. Сенатор Дарбин когда-то был пролайфистом. Я искренне молюсь, чтобы он высказал сокрушение и снова стал на сторону жизни», — написал епископ Папроцки.

Схожую позицию занял в 2013 году папа Римский Франциск. В письме к аргентинским епископам он написал, что нельзя принимать Святое Причастие и одновременно своим поступком или словом действовать против заповедей, в частности, когда поддерживают аборты, эвтаназию или другие тяжкие преступления против жизни и семьи. Папа подчеркнул, что ответственность лежит, в том числе, на законодателях, руководителях правительств и работниках службы здоровья.

Как отреагировал на отлучение от Причастия сам сенатор, пока неизвестно. Однако в любом случае, на действия католического епископа стоило бы обратить внимание и православным верующим и духовенству. Может быть, тогда наши политики куда более ответственно относились к обсуждению вопросов нравственности и финансирования абортов.

Русская линия