Преставился ко Господу ближайший помощник митрополита Коломенского Ювеналия архиепископ Можайский Григорий…
25 февраля 2018 года скоропостижно скончался ближайший помощник правящего архиерея Московской епархии архиепископ Можайский Григорий, который много потрудился на ниве восстановления православных храмов в Московской области.
В связи с этим после воскресной Божественной литургии во многих храмах Московской епархии, которые были восстановлены при живом участии владыки, верующим со скорбью сообщили, что архиепископ Григорий рано утром преставился ко Господу и просили сугубых молитв об упокоении его души.
Отпевание новопреставленного архипастыря состоится 27 февраля в 11.00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве. Проститься с архиепископом Григорием могут все желающие, сообщает сайт Московской епархии.
Архиепископ Григорий (в миру Юрий Сергеевич Чирков) родился 1 января 1942 года в деревне Козлы Куменского района Кировской области в крестьянской семье.
В 1960 году, окончив среднюю школу, поступил на историко-филологический факультет Кировского государственного педагогического института. Спустя год перешел на заочное отделение этого института и одновременно преподавал русский язык и литературу в восьмилетней школе села Верхняя Быстрица Куменского района.
С 1963 года работал инспектором Кировской государственной контрольной лаборатории. В 1966 году призван в ряды Вооруженных сил.
В 1969 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем — в академию, которую окончил в 1975 году со степенью кандидата богословия за работу «Антропогенезис I и II глав Книги Бытия в толкованиях святых отцов и христианских богословов».
15 марта 1973 года митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с наречением имени Григорий в честь святителя Григория Двоеслова. 25 марта того же года рукоположен во иеродиакона, а 4 декабря 1973 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, во иеромонаха и назначен помощником инспектора ЛДАиС.
С 1975 по 1978 год — слушатель аспирантуры при Московской духовной академии и одновременно референт Отдела внешних церковных сношений.
В 1976 году удостоен сана игумена.
В 1977 году назначен секретарем Московского епархиального управления.
В 1978 году возведен в сан архимандрита. В 1981 году назначен настоятелем Успенского храма Новодевичьего монастыря в Москве.
Как священник имел все награды, включая второй крест с украшениями и Патриарший крест.
Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 10 сентября 1987 года архимандриту Григорию определено быть епископом Можайским в должности помощника митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего Московской епархией.
12 сентября 1987 года в Белом зале Московской Патриархии состоялось наречение архимандрита Григория во епископа Можайского. На следующий день, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Богоявленском кафедральном соборе в Москве хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии.