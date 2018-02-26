25 февраля 2018 года скоропостижно скончался ближайший помощник правящего архиерея Московской епархии архиепископ Можайский Григорий, который много потрудился на ниве восстановления православных храмов в Московской области.

В связи с этим после воскресной Божественной литургии во многих храмах Московской епархии, которые были восстановлены при живом участии владыки, верующим со скорбью сообщили, что архиепископ Григорий рано утром преставился ко Господу и просили сугубых молитв об упокоении его души.

Отпевание новопреставленного архипастыря состоится 27 февраля в 11.00 в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве. Проститься с архиепископом Григорием могут все желающие, сообщает сайт Московской епархии.

Архиепископ Григорий (в миру Юрий Сергеевич Чирков) родился 1 января 1942 года в деревне Козлы Куменского района Кировской области в крестьянской семье.

В 1960 году, окончив среднюю школу, поступил на историко-филологический факультет Кировского государственного педагогического института. Спустя год перешел на заочное отделение этого института и одновременно преподавал русский язык и литературу в восьмилетней школе села Верхняя Быстрица Куменского района.

С 1963 года работал инспектором Кировской государственной контрольной лаборатории. В 1966 году призван в ряды Вооруженных сил.

В 1969 году поступил в Ленинградскую духовную семинарию, затем — в академию, которую окончил в 1975 году со степенью кандидата богословия за работу «Антропогенезис I и II глав Книги Бытия в толкованиях святых отцов и христианских богословов».

15 марта 1973 года митрополитом Никодимом (Ротовым) пострижен в монашество с наречением имени Григорий в честь святителя Григория Двоеслова. 25 марта того же года рукоположен во иеродиакона, а 4 декабря 1973 года, в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, во иеромонаха и назначен помощником инспектора ЛДАиС.

С 1975 по 1978 год — слушатель аспирантуры при Московской духовной академии и одновременно референт Отдела внешних церковных сношений.

В 1976 году удостоен сана игумена.

В 1977 году назначен секретарем Московского епархиального управления.

В 1978 году возведен в сан архимандрита. В 1981 году назначен настоятелем Успенского храма Новодевичьего монастыря в Москве.

Как священник имел все награды, включая второй крест с украшениями и Патриарший крест.

Постановлением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода от 10 сентября 1987 года архимандриту Григорию определено быть епископом Можайским в должности помощника митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, управляющего Московской епархией.

12 сентября 1987 года в Белом зале Московской Патриархии состоялось наречение архимандрита Григория во епископа Можайского. На следующий день, в Неделю 14-ю по Пятидесятнице, за Божественной литургией в Богоявленском кафедральном соборе в Москве хиротонисан во епископа Можайского, викария Московской епархии.

25 февраля 1997 года возведен в сан архиепископа.

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