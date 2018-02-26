В Европе, на Украине и в России установилась самая лучшая погода для «Газпрома»

С наступлением аномальных морозов к концу февраля, когда зима, казалось бы, должна начинать сдавать свои права, многие россияне всерьёз заскучали по теплу. Однако, есть в нашей стране люди, которые только рады морозам.

Не скучают по солнцу сотрудники «Газпрома», для которых мороз в Европе, на Украине и в России — это подарок свыше, как некий золотой дождь. Погреться на солнышке они могут и в какой-нибудь южной стране (зарплаты в «Газпроме» это позволяют), а вот поставить рекорд поставок газа в ЕС без морозов не получится.

В связи с этим в «Газпроме» с удовлетворением заявили, что минувшая неделя стала одной из самых холодных в Европе. В результате 24 февраля компания в четвёртый раз за последние четыре дня улучшила абсолютный максимум суточного объёма экспорта газа в дальнее зарубежье. Новый исторический рекорд — 655,2 млн куб. м, сообщает «Русская весна».

Новый рекорд был установлен в выходной день, когда обычно потребление газа иностранными покупателями, как правило, снижается до минимальных показателей за неделю.

Нынешнее похолодание — холодный сибирский антициклон, который европейская пресса прозвала «Зверем с Востока» — Beast from the East, подстегивает потребление газа и рост цен на него на спотовых площадках.

На хабе в австрийском Баумгартене на понедельник контракты заключались по $ 360 за тысячу кубометров, тогда как в начале месяца газ стоил лишь около $ 230.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что в 2017 году холдинг увеличил добычу газа по сравнению с 2016 годом на 12,4% — до 472 млрд куб. м, а экспорт газа в Европу вырос на 8,1% — до 193,6 млрд куб. м.

В 2017 году импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы — целевого региона для проекта «Северный поток — 2», который «Газпром» реализует при поддержке ведущих энергетических компаний Европы.

Рекордный объем газа ушёл в Германию — 53,4 млрд куб. м (рост на 7,1%), исторический максимум был в Австрии, где закупка выросла на 40% — до 8,5 млрд куб. м, и Нидерландах — 4,6 млрд куб. м (рост на 9,7%). Ещё один рекорд «Газпром» поставил в Дании: рост на 1,9% к максимальному показателю 2016 года — до 1,75 млрд куб. м.

До максимума повысила забор газа из своих хранилищ и Украина, представители которой сейчас ведут переговоры с Россией о возобновлении закупок российского газа. Мороз в этом плане плохой для них союзник и явно играет на руку «Газпрому».

Русская линия