Русская линия
Сводка новостей от 26 февраля 2018

Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил о недопустимости нападений на храмы УПЦ
Глава Константинопольского Патриархата выразил поддержку верующим Львовской епархии в связи с поджогом украинскими националистами храма во Львове…

Патриарх Варфоломей заявил о своем первенстве в православном мире. Фото Reuters23 февраля 2018 года Святейший Патриарх Константинопольский Варфоломей направил письмо архиепископу Львовскому и Галицкому Филарету, в котором выразил соболезнования в связи с поджогом украинскими националистами храма в Львовской епархии, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

«С глубокой скорбью в сердце мы узнали о поджоге одной из церквей во Львовской епархии и спешим донести Вам наши сердечные соболезнования, а также наши молитвы за стабильность и мир в вашей епархии», — говорится в письме.

Константинопольский Патриарх подчеркнул, что подобные акты насилия ярко демонстрируют, насколько опасными и разрушительными являются политические идеалы, которые лишены христианского духа.

«Когда преступление совершают во имя религии, это, бесспорно, является преступлением против религии. Любые демонстрации насилия в местах поклонения усиливают напряжение и способствуют формированию раздора между народами», — отметил Его Святейшество.

Таким образом Константинополь присоединился к Болгарской, Сербской, Элладской, Чешской и Польской Православным Церквям в их осуждении действий украинских националистов и послал чёткий сигнал украинским властям и представителям раскольничьего «Киевского патриархата» о недопустимости нападений на храмы УПЦ.

Русская линия

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Патриарх Константинопольский Варфоломей заявил о недопустимости нападений на храмы УПЦ
Глава Константинопольского Патриархата выразил поддержку верующим Львовской епархии в связи с поджогом украинскими националистами храма во Львове...

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