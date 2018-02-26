Христианские Церкви на Святой Земле протестуют против действий еврейских властей, решивших нарушить древнюю традицию и начать собирать налоги с церковного имущества…

25 февраля, в Неделю Торжества Православия, у храма Гроба Господня в Иерусалиме прошла беспрецедентная акция протеста Предстоятелей Христианских Церквей Святой Земли против решения еврейских властей Иерусалима о взыскании имущественного налога с недвижимости, принадлежащей христианским Церквам во Святом Граде, а также против законопроекта, который может сделать возможной реквизицию церковных земель, сообщает пресс-служба Русской духовной миссии в Иерусалиме.

В полдень двери храма Гроба Господня были закрыты, и у закрытых дверей Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III, Кустод Святой Земли Франческо Паттон и Армянский Патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян — огласили заявление, в котором говорится:

«Мы, Главы Церквей, ответственные за храм Гроба Господня и статус-кво, управляющие различными святыми храмами в Иерусалиме — Иерусалимский Православный Патриархат, Кустодия Святой Земли и Армянская Патриархия, с большой озабоченностью следим за систематической кампанией против Церквей и христианских общин Святой Земли, что является грубым нарушением существующего статус-кво.

В последнее время эта систематическая и оскорбительная кампания достигла беспрецедентного уровня, поскольку муниципалитет Иерусалима издал скандальные уведомления о сборах и распоряжения о конфискации церковных активов, имущества и банковских счетов в счёт уплаты предполагаемых штрафов и долгов по муниципальным налогам. Этот шаг, противоречит историческому положению Церквей во Святом Иерусалиме и их отношениям с гражданскими властями. Эти действия нарушают существующие соглашения и международные обязательства, гарантирующие права и привилегии Церквей, и являются попыткой ослабить христианское присутствие в Иерусалиме. Наибольшими жертвами в этом являются те бедные семьи, которые остаются без еды и жилья, а также дети, которые не смогут посещать школу.

Систематическая кампания по борьбе с Церквами и христианами сейчас достигла своего пика, поскольку в настоящее время продвигается дискриминационный и расистский законопроект, который нацелен исключительно на христианские общины Святой Земли. Этот отвратительный законопроект должен быть утверждён сегодня на заседании комитета министров, и, если он будет одобрен, сделает возможной экспроприацию церковных земель. Это напоминает нам все законы аналогичного характера, которые были приняты против евреев в тёмные периоды истории Европы.

Эта систематическая и беспрецедентная атака на христиан на Святой Земле жестоко нарушает основные, суверенные права, и разрушает тонкую структуру отношений между христианской общиной и властями, существовавших на протяжении десятилетий.

Поэтому опираясь на Заявление Патриархов и глав местных Церквей Иерусалима от 14 февраля 2018 года, и их предыдущее заявление от сентября 2017 года в качестве меры протеста, мы решили предпринять этот беспрецедентный шаг по закрытию церкви Гроба Господня.

Вместе со всеми главами Церквей на Святой Земле мы едины, тверды и решительны в защите наших прав и нашей собственности.

Пусть Святой Дух ответит на наши молитвы и приложит резолюцию к этому историческому кризису в нашем Святом Городе".

Заявление подписали Патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил III, Кустод Святой Земли Франческо Паттон и Армянский Патриарх Иерусалима архиепископ Нурхан Манукян.

Исторически Церкви на территории государства Израиль не облагались налогами: это правило существовало ещё до образования государства Израиль и было письменно зафиксировано при британском мандате. Израиль поначалу воспринял существовавшее положение дел, но впоследствии, главным образом в 2003—2006 годы, законодательно закреплял ужесточение налоговой политики. Однако Церкви фактически заблокировали выполнение этих предписаний, и налог ими не выплачивался.

В настоящее время муниципалитетом Иерусалима поднят вопрос о взыскании налоговых средств, не полученных от Церквей за последние годы, с множества церковных объектов.

По данным мэрии, на сегодняшний день суммарная задолженность Церквей составляет около 200 миллионов долларов.

5 февраля 2018 года сообщение о начале мер по взысканию было опубликовано на сайте мэрии. По сообщению израильской газеты TheTimesofIsrael, на банковские счета Церквей были наложены аресты. 14 февраля 2018 г. Главы Церквей Иерусалима подписали совместное заявление, в котором осудили решение еврейских властей и призвали мировое сообщество и ведущие страны мира вмешаться в эту ситуацию и повлиять на действия израильских чиновников.

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