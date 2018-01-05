Тем, что «персидская революция» провалилась, серьёзно расстроены в США — Белый дом требует созвать экстренное заседание СБ ООН…

Более 20 человек стали жертвами волнений, которые неожиданно для многих вспыхнули в конце 2017 года в Иране.

Первоначальной причиной выступлений недовольных иранцев стал резкий рост цен на куриные яйца, однако, очень скоро оказалось, что митинги приобрели неконтролируемый характер и перешли в уличные беспорядки.

В этих условиях в странах Запада, и в частности, в США не скрывали, что рады происходящему и открыто говорили о том, что в стране происходит демократическая революция, которую они будут всячески поддерживать.

Понимая это, иранские власти очень скоро применили жёсткую силу против демонстрантов и, поскольку речь шла о попытке государственного переворота по образцу Сирии, максимально оперативно обезвредили зачинщиков беспорядков и подавили протесты.

Естественно, что такие действия вызвали настоящее раздражение в США и Израиле, власти которых считают Тегеран один из основных противников на Ближнем Востоке.

В результате, представители США потребовали созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН, чтобы осудить нарушение прав человека в Иране. Впрочем, даже если Совет сумеет принять хоть какую-то резолюцию по этому поводу (что очень сомнительно), это вряд ли что-то изменит.

«Персидская революция» провалилась, и с этим фактом придётся считаться.

Русская линия