Русская линия
Сводка новостей от 5 января 2018

Саакашвили в Грузии ждёт тюрьма
Грузинский суд приговорил бывшего грузинского президента-реформатора к 3 годам заключения за злоупотребление служебным положением…

Саакашвили на майданеСуд в Тбилиси заочно приговорил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к трём годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани, сообщает РИА Новости.

На сайте суда говорится, что Саакашвили назначили наказание в виде четырех лет заключения, однако срок сократили по закону об амнистии на одну четверть — до трёх лет.

Как постановил суд, Саакашвили помиловал высокопоставленных чиновников, связанных с делом Гиргвлиани, таким образом, избавив их от ответственности, что вызвало нарушения прав пострадавшей семьи и законных интересов государства.

Главная прокуратура Грузии в 2014 году заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам — о растрате государственных средств на личные нужды, о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года, об избиении депутата парламента Валерия Гелашвили и об убийстве сотрудника «Объединенного банка Грузии» в 2006 году.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года.

В настоящее время бывший грузинский политик находится на Украине, власти которой пока отказываются его выдавать Грузии.

Русская линия

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