Несмотря на противление прозападного правительства и депутатов парламента, президент Молдавии Игорь Додон обещает не отступаться от своей прагматичной политики в отношении России и призывает к перезагрузке российско-молдавских связей на всех уровнях, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Я сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряженность, возникшую между нашими странами в прошлом году, — заявил Додон. — Этот вопрос мы обсуждали с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в ходе переговоров на полях прошедшего в конце прошлого года неформального саммита СНГ в Москве. Я предложил, чтобы в ближайшее время в Молдавию приехали представители МИД России, чтобы обсудить совместные шаги в этом направлении». Додон выразил надежду, что такая поездка состоится до конца января.

«Могу подтвердить, что заинтересованность во встрече с делегацией российского дипломатического ведомства выразили представители и парламента, и правительства Молдавии. Надеюсь, что после переговоров, которые планируется провести уже до конца текущего месяца, мы выйдем на новый этап сотрудничества на уровне межправительственной комиссии, руководителей парламента, министерств», — отметил глава республики. Он выразил убежденность, что напряженность в отношениях двух стран неприемлема, так как направлена против интересов российского и молдавского народов.

«Я всегда понимал, что без стратегического партнерства с Россией Молдавия не выживет как государство. В ходе всенародных президентских выборов молдавский народ вручил мне мандат на восстановление партнерских отношений с Россией, поэтому я делаю все возможное в этом направлении, в чем нашел поддержку со стороны российского президента. И от этого курса я не отступлюсь», — сказал Додон. Он выразил сожаление, что в парламенте и правительстве Молдавии это понимают не все.

«Многие там уповают на расширение сотрудничества с Западом и заинтересованы в сворачивании связей с Россией. Но в последнее время ситуация начала меняться: теперь всё больше представителей законодательного органа, кабинета министров осознают, что такая маленькая страна, как Молдавия, чтобы эффективно продвигать свои интересы в мире, должна расправить оба крыла, сотрудничая как с Западом, так и Востоком. Улететь далеко на одном крыле не получится», — пояснил молдавский лидер. По его словам, к такому выводу он пришёл после обсуждения мер по выходу из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, с представителями правительства и парламентского большинства.

Додон также выразил мнение, что одной из причин проведения антироссийской политики со стороны правящей в Молдавии проевропейской коалиции — предстоящие в будущем году парламентские выборы.

«Правящая Демократическая партия хочет заручиться поддержкой антироссийских кругов на Западе, которые заинтересованы в сохранении у власти в Молдавии проевропейской коалиции и [выступают] против политики сближения с Россией, которую проводят президент и поддерживающая его Партия социалистов, которая, как свидетельствуют опросы, может получить большинство мест в парламенте», — отметил молдавский лидер.

В Молдавии с 2009 года у власти находится коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако её правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности властей к хищению из банков 1 млрд евро на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был осуждён за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером правящей Либерал-демократической партии Молдовы.

Новую коалицию сформировали бывшие партнёры либерал-демократов из ДПМ. По словам президента, сделано это было «сомнительными методами — получив на выборах 2014 года всего 19 из 101 места, демократы теперь контролируют 60 мандатов, пополнив свои ряды перебежчиками из оппозиционных партий», — заметил он.

Результаты последних опросов показали, что более 80% населения не доверяет властям, а количество сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию — хотя Кишинев и получил безвизовый въезд в ЕС — снизилось с 2010 года с 70% до 48%. При этом число тех, кто ратует за вступление в ЕАЭС, превысило 54%.

Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Игорь Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в ЕАЭС ПСРМ. По данным опросов, за эту политическую силу на предстоящих в 2018 году парламентских выборах готова проголосовать почти половина определившихся избирателей. Если сторонники Додона получат большинство в парламенте, российско-молдавские отношения выйдут их тупика и будут очень быстро восстановлены.

Русская линия