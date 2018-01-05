Печально, но информацию об этом российские граждане почему-то узнают только благодаря утечкам в СМИ…

Российские военные в новогоднюю ночь понесли потери в результате атаки исламистов на базу Хмеймим в Сирии

Только спустя три дня после празднования Нового года российские граждане узнали о том, что в новогоднюю ночь российские военные на сирийском аэродроме Хмеймим подверглись миномётному обстрелу со стороны исламистов и понесли серьёзные потери — два военнослужащих погибли, ещё около десяти были ранены.

Информация об этом впервые появилась в газете «Коммерсант» со ссылкой на ряд военно-дипломатических источников. Издание сообщало, что исламисты своим огнём смогли уничтожить 7 российских военных самолётов.

При этом Министерство обороны всё это время хранило полное молчание и никак не комментировало произошедшее ЧП.

Только появившиеся утечки в СМИ заставили военное ведомство выступить с неубедительным опровержением, в котором подтверждалась информация об атаке, но опровергалось уничтожение техники. Военные также сообщили о двух убитых военнослужащих.

Никакой ясности в том, что же на самом деле произошло на военной базе в Сирии, это заявление не привнесло. А уже вскоре в Интернете появились фотографии повреждённых российских самолётов и сообщения, что атаки, оказывается, было две.

Из опубликованных журналистами фотографий видно, что источники «Коммерсанта», действительно, сгустили краски — самолёты были не уничтожены, а лишь частично повреждены осколками. Однако, и заявление Минобороны оказалось неверным.

Всё это наводит на весьма печальные размышления. Российское министерство обороны всегда отличалось своей закрытостью, однако нынешняя история с нападением на российских военных в Сирии свидетельствует о том, что верить этому ведомству стоит в самую последнюю очередь.

Русская линия