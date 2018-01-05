4 января 2018 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции на территории Киево-Печерской Лавры встретился с матерями и жёнами освобожденных в конце декабря военнопленных, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

На встрече также присутствовали освобождённые украинские воины и родственники тех, кто ещё остаётся в плену.

Приветствуя всех собравшихся, Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что особенно рад тому, что это знаменательное событие произошло накануне светлого праздника Рождества Христова.

Его Блаженство подчеркнул, что это «праздник семьи», когда вся близкие собираются вместе и «радуются священному событию пришествия в мир Сына Божия».

Блаженнейший владыка поздравил всех с этой замечательной возможностью, которую получили семьи военных, освобожденных из плена. Он выразил особую благодарность Святейшему Патриарху Кириллу, к которому лично обращался много раз за помощью в этом вопросе. По словам архипастыря, «процесс был непростой», однако «был сдвинут с мёртвой точки».

«Мы подали новые списки со своими предложениями. Теперь эти списки будут рассматриваться, будут переговоры. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться. Если мы договоримся, то и этот этап не будет последним, будет ещё продолжение. И будем до тех пор хлопотать и просить Бога и людей, пока всех своих пленных не заберём к себе домой», — заверил Предстоятель.

Он попросил всех присутствующих помочь в этом деле и предоставить максимально точную информацию, списки с именами, датами рождения и т. п. о тех военных, которые продолжают находиться в плену.

«Мы не будем останавливаться, пока всех не освободим, будем делать всё, что от нас зависит, но мы знаем, что наши потуги, если Бог не благословит, не будут иметь плодов, — сказал Блажененйший владыка. — Мы молимся Богу и, как люди делаем всё, что можем сделать, чтобы освободить всех».

«Мы, как Церковь действуем в плоскости милосердия, в которой мы должны прощать то, что совершили друг против друга, — напомнил Его Блаженство. — Политики, как правило, действуют в другой плоскости — плоскости закона. Но, если мы не научимся друг друга прощать, то у нас просто жизни не будет на земле. Мы друг друга съедим. Нам не надо дьявола. Дьявол будет отдыхать, а мы будем друг друга уничтожать. Если мы желаем получить у Бога прощение за свои грехи, мы должны простить друг друга. И мы стараемся об этом говорить везде, на всех уровнях».

В конце встречи Архипастырь поздравил всех с наступающими Рождественскими праздниками, благословил присутствующих и вручил подарки.

«Я поздравляю тех матерей, женщин, сестёр, братьев, чьи родственники вернулись на свободу, желаю, чтобы они прошли свой курс реабилитации, чтобы они поправили своё здоровье, и чтобы они жили под Божьим благословением среди нас, чтобы они пользовались и нашим теплом, и нашей любовью, и нашим вниманием. А тем, которые ещё нуждаются в нашей помощи, помощи Божией в освобождении, желаю, чтобы Господь скорее их освободил», — заключил архипастырь.

Ранее председатель Информационно-просветительского отдела УПЦ архиепископ Нежинский и Прилукский Климент, который принимал непосредственное участие в обмене пленными, в своем комментарии журналистам газеты «Вести» отметил: «Обмена никогда бы не было, если бы Церковь не выступила посредником».

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