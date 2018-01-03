В первый день 2018 года

1 января 2018 года, в день памяти святого мученика Вонифатия, на Никольском кладбище Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге состоялся традиционный Крестный ход православных трезвенников, в котором приняли участие несколько сотен человек, сообщает портал 78.Ru.

До революции Петербург был центром трезвеннического движения в России. В городе, где в тяжёлых условиях оторванные от родной земли трудились десятки и сотни тысяч рабочих, недуг пьянства имел довольно широкое распространение, поэтому тема борьбы с пьянством была здесь особенно актуальна. До 1917 года в Петербурге действовало несколько таких обществ, благодаря деятельности которых тысячи людей были избавлены от этого тяжкого недуга.

Возрождение трезвеннического движения в Северной столице произошло уже после падения советского режима, когда на территории завода АТИ была восстановлен храм иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша», настоятелем которого стал протоиерей Иоанн Миронов. По инициативе и благословению этого священнослужителя в Петербурге проводятся Крестные ходы трезвенников.

В нынешнем шествии приняли участие руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму при Отделе по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнёв, председатель Отдела по противодействию наркомании и алкоголизму Выборгской епархии иерей Евфимий Добрянский, настоятель храма святителя Иоанна Милостивого протоиерей Валерий Швецов и многие другие священнослужители.

Крестный ход начался после Божественной литургии в Троицком соборе Лавры. После богослужения участники Крестного хода двинулись к могиле настоятеля храма Воскресения Христова у Варшавского вокзала священника Александра Рождественского (1872−1905), который в самом конце XIX столетия положил начало делу православной трезвости в Санкт-Петербурге, основав знаменитое впоследствии на всю страну Александро-Невское общество трезвости, сообщает «Русская народная линия».

Примечательно, что батюшка никогда в жизни не пил спиртное и даже товарищи по Духовной академии не могли уговорить его выпить ни одного глотка вина. Интересен и крайне актуален сегодня диалог отца Александра с его сокурсниками по поводу винопития.

— Кровью пахнет, — говорил он, отстраняя предлагаемую рюмку.

— Как кровью?! — изумлялись его товарищи.

— Так. Много из-за алкоголя пролито крови, много драк, убийств. Вот и пахнет. Не могу пить.

В память об этом удивительном человеке верующие Санкт-Петербургской епархии совершили на месте его упокоения литию.

Затем Крестный ход двинулся к могиле приснопамятного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева) (1927−1995), который незадолго до своей кончины, в феврале 1993 года, благословил основателя клуба «Бодрствование», Владимира Алексеевича Михайлова (1939−2006) на работу по руководству клубом.

Далее участники молитвенного шествия посетили могилу основателя клуба «Бодрствование» во имя святого мученика Вонифатия при храме во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ и первого председателя Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» Русской Православной Церкви В.А. Михайлова, находящуюся неподалеку. Здесь также была отслужена лития.

Затем все участники Крестного хода встали у стены, где в свое время большевики расстреливали насельников Лавры. Здесь были сделаны общие фотографии на память.

После окончания Крестного хода в трапезной храма во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» на заводе АТИ состоялась традиционная встреча членов православного клуба «Бодрствование» с трапезой и чаепитием.

Русская линия