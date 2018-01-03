31 декабря 2017 года, в Неделю святых отец в храме в честь священномученика Игнатия Богоносца, расположенном в Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске, была совершена одна из первых после продолжительного перерыва Божественная литургия, что стало возможно в связи с постепенной нормализацией ситуации в Сирии, сообщает Православие.Ru.

Богослужение совершили представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов) и представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Александрийском и всея Африки иерей Виктор Кулага, совершающий поездку по Ближнему Востоку.

После евангельского чтения отец Виктор произнёс проповедь. Клиросное пение возглавила супруга отца Виктора Татьяна Кулага. На богослужение собрались чада Русской Православной Церкви, проживающие в сирийской столице.

По завершении литургии отец Арсений поздравил гостей Представительства и прихожан с Неделей святых отец и с наступающим Рождеством Христовым и сообщил им, что в связи с возвращением Представительства Русской Православной Церкви из Бейрута в Дамаск богослужения в храме Представительства будут впредь регулярными.

Затем в зале приемов Представительства состоялось праздничное чаепитие.

29 декабря отец Арсений и гости Представительства совершили паломническую поездку в пригороды Дамаска Маалюлю и Седнайю и посетили расположенные в них монастыри Антиохийской Православной Церкви.

Русская линия