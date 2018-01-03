В Церкви надеются, что рано или поздно Исаакиевский собор будет возвращён верующим

Председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24» выразил надежду, что возвращение Исаакиевского собора в пользование Русской Православной Церкви состоится в обозримом будущем, несмотря на искусственный ажиотаж, который раздувается вокруг этого вопроса.

«Насколько мне известно, Патриарх не подписывал просьбу о передаче Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Я думаю, что это будет сделано в каком-то обозримом будущем», — заявил владыка на просьбу прокомментировать ситуацию, которая возникла вокруг передачи Исаакиевского собора.

«В значительной степени ажиотаж вокруг этого вопроса был раздут представителями так называемой оппозиции, которые ищут темы для того, чтобы раскрутить новостные сюжеты, создать недовольство действующей властью, взаимоотношениями между Церковью и государством. И надо понимать, что такие поводы используются, но реального повода для дискуссии и беспокойства здесь нет», — подчеркнул иерарх.

«Я думаю, что процесс этот будет идти своим чередом. Рано или поздно, я надеюсь, он приведёт к тому, что Исаакиевский собор, как и другие храмы Русской Православной Церкви, станет собственностью Церкви», — добавил митрополит Иларион.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко также заявил, что Исаакий будет возвращён в пользование Русской Православной Церкви сразу после того, как в адрес властей поступит соответствующее обращение от духовенства и произойдёт согласование всех вопросов между Церковью и музеем.

За возвращение верующим Исаакиевского собора выступил и министр культуры Владимир Мединский, который заявил, что единственным условием такой передачи должен стать договор, в котором было бы чётко прописаны все вопросы содержания и использования храма верующими, а также музейным сообществом.

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