Издательский Совет начинает приём рукописей на конкурс художественных произведений, посвященных подвигу Царской семьи и новомучеников…

1 января 2018 года Издательский Совет Русской Православной Церкви объявил об открытии конкурса на «Лучшее не публиковавшееся ранее художественное произведение по теме подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской».

Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Тематика (на выбор): подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, начало гонений на Церковь, святые Царственные страстотерпцы.

Жанры: художественный, художественно-исторический роман, а также иные прозаические художественные жанры, не препятствующие раскрытию глубины подвига и мужества в стоянии в вере, при этом произведение не должно носить научный или житийный характер.

Требуется соответствие излагаемых фактов исторической достоверности.

Подаваемые на конкурс произведения должны соответствовать христианскому духу и взгляду на личностные и исторические события. Ключевая задача — раскрыть силу личностного подвига исторического лица, героя/героев произведения.

Приём рукописей и документов на конкурс будет проходить до 31 августа. На конкурс принимаются не публиковавшееся ранее художественные произведения. Объём рукописи от 6 до 12 авторских листов (от 240 тыс. до 480 тыс. знаков с учетом пробелов и знаков препинания).

Рукописи и документы можно подать в электронном виде на сайте http://konkurs.izdatsovet.ru или в канцелярии Издательского совета по адресу: 119 435, Москва, ул. Погодинская, д. 20/3, корп. 2.

Конкурс учреждён Издательским Советом в рамках реализации общецерковной задачи развития почитания памяти новомучеников. Цель конкурса — создание новых литературных художественных произведений, раскрывающих личностный подвиг веры новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Партнёром в проведении конкурса выступает издательство «Никея».

Для награждения победителей учреждается специальная номинация в рамках открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

Русская линия