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Сводка новостей от 3 января 2018

Пхеньян связался с Сеулом
Впервые за долгое время власти Северной и Южной Кореи провели телефонные переговоры…

Переговоры представителей Северной и Южной КореиСитуация на Корейском полуострове, где противостояние Южной и Северной Кореи, а также представителей США, достигло максимального напряжения, близка к разрядке. Поводом к этому послужили первые за продолжительное время телефонные переговоры, которые состоялись между властями Сеула и Пхеньяна.

Телефонный звонок произошёл по инициативе северокорейских властей, которые таким образом восстановили горячую линию в Пханмунджоме, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

Звонок со стороны Пхеньяна поступил в 15.30 по местному времени (09.30 мск). Подробности переговоров не сообщаются. Стороны удостоверились, что телефонная связь и факс по линии связи работают в нормальном режиме.

Кроме того, Сеул надеется, что этот канал связи позволит «беспрепятственно провести межкорейские переговоры 9 января». С такой инициативой выступила Южная Корея.

Ранее сообщалось, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал восстановить закрытую на долгое время горячую линию между КНДР и Южной Кореей.

Во вторник глава южнокорейского министерства по делам объединения Чо Мён Гюн предложил организовать встречу на высоком уровне в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, что обсудить вопрос участия северокорейских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Северная Корея сутки хранила молчание, а затем прозвучало заявление об открытии горячей линии.

Всё это свидетельствует о том, что напряжение между двумя государствами может несколько спасть в канун Олимпийских игр. Тем не менее, ситуация на полуострове всё ещё остаётся крайне непредсказуемой, и есть опасения, что она выйдет из-под контроля, и на Корейском полуострове вновь вспыхнет война.

Русская линия

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