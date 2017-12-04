3 декабря 2017 года в Патриаршей резиденции Данилова ставропигиального монастыря прошла встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Блаженнейшим Патриархом Румынским Даниилом, в ходе которой два Предстоятеля обсудили ситуацию на Украине и выразили общую надежду на уврачевание украинского церковного раскола, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Я надеюсь, что по милости Божией в какой-то момент все эти разделения удастся преодолеть. И я был рад свидетельству о том, что украинский епископат желает преодолеть эти разделения. В их сердце любовь к тем, кто отделился, и, конечно, они вместе со всеми страдают от этих разделений», — подчеркнул Святейший Владыка.

«Я радуюсь тому, что Собор явил крепкое единство нашего епископата, несмотря на трудные процессы, которые происходят на Украине и требуют большого мужества от нашего епископата. И это мужество они являют, ибо понимают, что защищают единство Святой, Соборной и Апостольской Церкви», — заявил Предстоятель Русской Православной Церкви.

В связи с этим Святейший Патриарх Кирилл выразил благодарность всем Поместным Православным Церквам и лично Предстоятелю Румынской Церкви за поддержку канонической Церкви на Украине, а также за высокий уровень двустороннего сотрудничества по многим направлениям.

В свою очередь Блаженнейший Патриарх Даниил поблагодарил Его Святейшество за возможность встречи и выразил радость от участия в мероприятиях в честь 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви. «Мы впечатлены словами, которые были сказаны представителями Православных Церквей на заседании Освященного Архиерейского Собора, — отметил Блаженнейший Патриарх Даниил. — Таким образом, мы помянули страдания, через которые прошла Русская Православная Церковь и другие Православные Церкви. Мы увидели переход от распятия к воскресению, от Церкви гонимой к Церкви возрожденной».

«Русская Православная Церковь являет нам пример того, что Церковь нельзя разрушить, даже если она гонима, ибо если Церковь была распята, её ожидает воскресение, — свидетельствовал Его Блаженство. — Таким образом, мы становимся храбрее для продолжения нашей деятельности, потому что у нас много вызовов в современном обществе».

Русская линия