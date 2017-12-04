Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) родился 23 ноября 1820 г. в селе Новоселки Орловской губернии. Будучи внебрачным сыном помещика А.Н.Шеншина и Каролины Фет (что вскрылось, когда будущему поэту было уже 14 лет), богатый наследник внезапно превратился в «человека без имени» и он был лишен всех дворянских привилегий. В 1844 г. Фет окончил словесное отделение философского факультета Московского университета, после чего, с целью получить утраченное дворянское звание, поступил на военную службу.

Первый сборник стихотворений Фета «Лирический Пантеон» вышел в 1840 и получил одобрение В. Белинского, что вдохновило его на дальнейшее творчество. Его стихи появились во многих изданиях. В 1850 г. в журнале «Современник», хозяином которого стал Н. Некрасов, публикуются стихотворения Фета, которые вызывают восхищение критиков всех направлений. В 1857 г. в Париже он женился на дочери богатейшего чаеторговца М.Боткиной. В 1858 Фет вышел в отставку, поселился в Москве и энергично занялся литературным трудом.

Однако вскоре наступило время охлаждения к творчеству. Фет почти перестает писать, становится провинциальным помещиком и мировым судьей. Лишь в конце 1870-х Фет с новой силой начинает писать стихи. Сборнику стихотворений шестидесятитрехлетний поэт дает название «Вечерние огни». (Всего в это время выходит более трехсот стихотворений поэта). В 1888 г. в связи с «пятидесятилетием своей музы», Фет получил придворного звания камергера — день, в который это произошло, он посчитал днем, когда ему вернули фамилию «Шеншин», «одним из счастливейших дней своей жизни».

По своим политическим взглядам Фет был, несомненно, убежденным консерватором. В частных письмах Великому князю Константину Константиновичу (поэту «К.Р.») Фет писал: «Горячо разделяю стремление к Православию, Самодержавию и Народности». «Стоя на точке киевлян Х века и видя, что все члены Августейшего дома нашего, начиная с Государя, прямо с вокзала едут к Иверской, я повторяю: „Князь и бояре крестились, стало быть, и нам надо!“ — так как убежден, что Россия может только быть Русью или ничем». Скончался Фет в 1892 году.

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