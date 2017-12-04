В Русской Православной Церкви намерены поднимать вопрос прекращения госфинансирования абортов до тех пор, пока власти не прислушаются к верующим…

В Русской Православной Церкви положительно оценили высокий уровень церковно-государственного взаимодействия в большинстве стран, находящихся в пределах канонической территории Московского Патриархата, однако крайне обеспокоены тем, что «позиция Церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы обязательного медицинского страхования не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений».

Об этом говорится в одном из Постановлении Освящённого Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Члены Собора отметили результативность диалога государства и традиционных религий России и их совместных усилий, направленных на решение вопросов о включении религиозных образовательных учреждений в систему образования в статусе высших учебных заведений, осуществление реставрации памятников истории и архитектуры, находящихся в собственности религиозных общин, защиты прав, чувств и интересов верующих от любых посягательств.

Собор также положительно оценил работу по организации в Российской Федерации штатного служения духовенства в воинских подразделениях, а также в системе исполнения наказаний.

Однако, что касается абортов, то члены Собора подчеркнули, что здесь ещё предстоит множество усилий, чтобы российские чиновники перестали финансировать убийство детей в утробе матери.

«Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение и обладает большим потенциалом в деле укрепления института семьи, общественной нравственности и государства в целом», — говорится в постановлении Собора.

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