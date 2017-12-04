Русская линия
Сводка новостей от 4 декабря 2017

Архиерейский Собор выразил обеспокоенность отказом российских властей вывести аборты из системы ОМС
В Русской Православной Церкви намерены поднимать вопрос прекращения госфинансирования абортов до тех пор, пока власти не прислушаются к верующим…

Архиерейский Собор РПЦ, ноябрь-декабрь 2017 годаВ Русской Православной Церкви положительно оценили высокий уровень церковно-государственного взаимодействия в большинстве стран, находящихся в пределах канонической территории Московского Патриархата, однако крайне обеспокоены тем, что «позиция Церкви, направленная на предотвращение и профилактику абортов, выведение их из системы обязательного медицинского страхования не находит полного понимания в органах власти, к компетенции которых относится принятие соответствующих решений».

Об этом говорится в одном из Постановлении Освящённого Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Члены Собора отметили результативность диалога государства и традиционных религий России и их совместных усилий, направленных на решение вопросов о включении религиозных образовательных учреждений в систему образования в статусе высших учебных заведений, осуществление реставрации памятников истории и архитектуры, находящихся в собственности религиозных общин, защиты прав, чувств и интересов верующих от любых посягательств.

Собор также положительно оценил работу по организации в Российской Федерации штатного служения духовенства в воинских подразделениях, а также в системе исполнения наказаний.

Однако, что касается абортов, то члены Собора подчеркнули, что здесь ещё предстоит множество усилий, чтобы российские чиновники перестали финансировать убийство детей в утробе матери.

«Дальнейшее обсуждение Церковью и государством общественно значимых законодательных инициатив, направленных на решение вопроса абортов, имеет принципиальное значение и обладает большим потенциалом в деле укрепления института семьи, общественной нравственности и государства в целом», — говорится в постановлении Собора.

Русская линия

  • Читать в Телеграм

«Величаем Тя, Пресвятая Дево..»
Сегодня Русская Православная Церковь празднует Введение во храм Пресвятой Богородицы...

Израиль вступился за Свердлова и Юровского
Еврейским властям не нравится ритуальная версия убийства Царской семьи, и они уже довели свою обеспокоенность до Кремля...

Патриарх Кирилл: Епископат Украинской Православной Церкви настроен на уврачевание раскола на Украине
Предстоятель Русской Православной Церкви поблагодарил Румынского Патриарха Даниила за поддержку канонической УПЦ...

Архиерейский Собор выразил обеспокоенность отказом российских властей вывести аборты из системы ОМС
В Русской Православной Церкви намерены поднимать вопрос прекращения госфинансирования абортов до тех пор, пока власти не прислушаются к верующим...

Программу материнского капитала решили продлить до 2021 года
Соответствующее поручение своей Администрации дал Владимир Путин...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем известного русского поэта и переводчика А.А.Фета (Шеншина)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика