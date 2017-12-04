Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания координационного совета по реализации нацстратегии в интересах детей на 2012−2017 годы, назначив ответственных по инициативам относительно поддержки семей с детьми, сообщает газета «Взгляд».

Администрации президента поручено обеспечить принятие законов о введении с 1 января ежемесячной денежной выплаты на первого ребёнка до достижения ребёнком 1,5 лет в размере прожиточного минимума ребёнка. Мера поддержки коснётся семей, чей доход в расчёте на одного члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения.

Кроме того, администрация должна проконтролировать введение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала на второго ребёнка до того, как он достигнет возраста 1,5 лет. Сумма выплат — размер прожиточного минимума ребёнка. Мера должна начать действовать с 1 января 2018 года. Срок исполнения — 15 февраля 2018 года.

Также было принято решение продлить срок действия программы материнского капитала в России по 31 декабря 2021 года. С января 2018 года его можно также тратить на оплату дошкольного образования (присмотр и уход) с двухмесячного возраста ребенка. Срок исполнения — 31 декабря 2017 года.

Ответственным назначен руководитель администрации президента Антон Вайно.

Правительству поручено обеспечить принятие необходимых нормативных правовых актов, которые направлены на субсидирование с 1 января 2018 года семьям с двумя или тремя детьми процентной ставки по ипотеке до уровня 6% годовых в случае рождения второго или третьего ребёнка в период с 2018 по 2022 год. При этом субсидия доступна только в случае приобретения жилья на первичном рынке.

Ответственный — премьер Дмитрий Медведев. Срок — до 31 декабря.

Правительство России констатирует резкое сокращения рождаемости в стране, и поэтому принимает экстренные меры. При этом следует обратить внимание, что наши чиновники также продолжают финансировать аборты, что в нынешних условиях кажется абсурдным.

Печально, но правая рука в Кремле, похоже, не знает, что делает левая.

Русская линия