Еврейским властям не нравится ритуальная версия убийства Царской семьи, и они уже довели свою обеспокоенность до Кремля…

Позиция российских хасидов, неожиданно вступившихся за убийц Царской семьи Свердлова и Юровского после того, как в Русской Православной Церкви заявили о намерении всерьёз изучить версию о ритуальном убийстве Государя Николая II, нашла поддержку в Тель-Авиве и, как сообщает РИА Новости, Израиль уже довёл до Кремля обеспокоенность возникновением этой темы в общественной жизни России.

Евреев в этой ситуации вообще не интересуют какие-либо факты и им всё равно на реальное исследование «екатеринбургских останков», однако они нарочито вмешиваются во внутренние вопросы российской действительности и настаивают, что никакого ритуального убийства Свердлов и Юровский совершить не могли уже по факту того, что они были евреями, отказавшимися от иудейства.

«Эта тема обсуждалась с российской стороной, и мы надеемся, мы исходим из того, что чёткая российская позиция по этому поводу будет опубликована», — заявили в израильском МИДе, фактически призвав российские власти остановить исследование обстоятельств убийства Царской семьи и оказать давление на экспертов в этом вопросе.

Однако, пока никаких заявлений на сей счёт со стороны российских властей не последовало, и можно надеяться, что исследование обстоятельств убийства Царской семьи продолжится без вмешательства в эти вопросы политики. В противном случае сложно будет утверждать, что исследование «екатеринбургских останков» проводилось беспристрастно и без всякого давления на Церковь.

Ранее официальная представительница Следственного комитета Светлана Петренко в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в СМИ информацию о проверке следствием версии ритуального убийства членов Царской семьи заявила, что Следственный комитет РФ не может не учитывать многополярность версий по поводу убийства последнего российского Императора Николая II и его близких и должен проверить каждую, чтобы поставить «окончательную точку».

Русская линия