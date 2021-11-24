Русская линия
Сводка новостей от 24 ноября 2021

В Европе зафиксирована вспышка насилия против христиан
Число преступлений на почве ненависти к христианам выросло в 2020 году в два раза по сравнению с предыдущим годом…

ВатиканПо данным нового отчета ОБСЕ, вышедшего 16 ноября 2021 года, число преступлений на почве ненависти к христианам в Европе резко возросло в 2020 году. В отчёте ОБСЕ, приуроченном к Международному дню толерантности, приводятся свидетельства 980 нападений на христиан. Это поджоги католических храмов, осквернения и разграбления Святых Даров, выходки против священников и антихристианские надписи на молитвенных и служебных зданиях, в том числе со стороны активисток движения за право на аборты. В 2019 году было зафиксировано намного меньше нападений на христиан, а именно 595 случаев, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Отмечен и значительный рост случаев нападений на церковную собственность — с 459 в 2019 году до 871 в 2020 году. В то же время выходки и насильственные нападения на людей сократились с 80 до 56 за тот же период. Больше всего преступлений на почве ненависти к христианам зафиксировано в Польше — 241 случай в 2020 году, с преобладанием актов вандализма в отношении церковной собственности в связи с выступлениями Церкви против абортов. В отчёте ОБСЕ сообщается о 172 подобных инцидентах в Германии, 159 во Франции и 113 в Италии. Ватикан представил ОБСЕ свидетельства о ещё более чем 150 подобных преступлений на почве ненависти к христианам в Европе.

Организация также опубликовала данные о преступлениях на почве ненависти к вере, антисемитизма, расизма и по другим мотивам — в общей сложности в отчёте приводятся случаи 7181 подобных преступлений на почве ненависти. Однако число преступлений на почве ненависти к христианам в реальности намного выше приводимых данных, поскольку только 11 из 57 государств-членов ОБСК представили свою статистику подобных преступлений.

Глава «Обсерватории нетерпимости и дискриминации христиан» в Вене (Австрия) Мадлен Энцлбергер отмечает, что средства массовой информации и политики неохотно и редко «относят случаи ненависти к христианам к числу первоочередных социальных проблем». «Отчёт ОБСЕ отражает лишь вершину айсберга, только официальную хронику преступлений, которую мы ведём многие годы, — отметила Энцлбергер. — И всё же это настойчивый призыв к пробуждению общественности, к преодолению безразличия пред лицом ширящегося избиения христиан». В нынешнем отчете ОБСЕ гонения на христиан делятся по следующим основным категориям:

1. Акты вандализма со стороны сторонников абортов. Эти преступления часто вызваны ненавистью к Католической церкви из-за ее неприятия абортов. Приводятся данные о более чем 100 случаях оскорбительных надписей на храмах в 2020 году в Польше, чаще всего с антихристианскими и сатанинскими и лозунгами и символами, а также нередко с ЛГБТК символикой. Так, активистки, выступающие за аборты, ночью размалевали черной краской памятник абортированным детям на польском католическом кладбище в октябре 2020 года; осквернили на другом кладбище крест в память жертв нацизма; напали на молящихся у католического собора и забросали их бутылками, камнями и петардами, ранив нескольких верующих. Аналогичные преступления зафиксированы в Испании. Там монастырь и четыре храма подверглись актам вандализма в Международный женский день в 2020 году, причем в монастыре поборницы прав женщин сорвали богослужение, выкрикивая антихристианские лозунги.

2. Поджоги католических церквей происходили во Франции, Германии, Испании и Италии. К примеру, в Германии нападавшие залили горючим составом скамьи в католической церкви и подожгли их. В католический собор во Франции в феврале 2020 года ворвались «протестующие», расплескали повсюду экскременты, а затем попытались поджечь храм, и только прибывшая полиция смогла им помешать. В октябре 2020 года десять человек в масках выкатили машину с горючим под стену католической церкви и подожгли ее, причинив значительный ущерб храму. В Швейцарии в марте 2020 года преступники подожгли органный предел католической церкви.

3. Преступления на почве ненависти в социальных сетях. Католические священники в Испании в ноябре 2020 года получали угрозы убийством через социальные сети. Католические священники в Польше также получали подобные угрозы с изображением застреленного священника и антикатолическими лозунгами. Новообращенный христианин в Италии получил угрозы расправой через социальные сети в ноябре 2020 года. Активистки за права женщин в Польше распространили в соцсетях видео, на котором они забрасывают яйцами католическую церковь в октябре 2020 года.

4. Жестокие нападения на христиан. Несмотря на карантинные меры, в 2020 году проявления насилия и нападения на христиан продолжались, хотя и реже, чем в 2019 году. Так, три человека были убиты в результате ранений ножом, полученных в храме Пресвятой Девы в Ницце (Франция) в октябре 2020 года. Священник, широко известный своим верным служением мигрантам и бездомным, был зарезан тунисцем около своего прихода в городе Комо (Италия) в сентябре 2020 года. В Британии двое мужчин избили католического священника прямо в церкви в июне 2020 года, сломав ему ребра. Другой британский католический священник подвергся физическому насилию в соборе во время погребальной службы в октябре 2020 года. Священник в Испании был госпитализирован в сентябре 2020 года после того, как получил удар ножом в грудь во время церковной службы, а католический священник в Польше получил несколько ножевых ранений в живот в октябре 2020 года.

Русская линия

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