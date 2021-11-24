Русская линия
Сводка новостей от 24 ноября 2021

Владимир Путин: Решение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным
Президент России указал правительству, что нельзя насильно принуждать людей к вакцинации…

Владимир ПутинРешение по прививкам от коронавируса должно быть добровольным, заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает РИА Новости. «Вообще в целом я считаю, что прививки должны быть добровольными. Тем более для детей», — сказал он на совещании с членами правительства.

Владимир Путин также поддержал предложение продлить действие сертификатов переболевших коронавирусной инфекцией с шести месяцев до года. Ранее с такой инициативой выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, это обусловлено низким показателем повторной заболеваемости в стране — 0,74%.

«Так и будем делать, согласен с вами», — сказал Путин.

Означает ли заявление главы государства о добровольности вакцинации, что в Кремле не станут поддерживать инициативу о законодательном введении QR-кодов для вакцинированных и ограничении прав отказавшихся от прививки, неизвестно.

В последнее время из Администрации Президента поступают на этот счёт весьма противоречивые заявления. Тем не менее, нельзя исключать, что российские власти решили учесть негативный опыт введения подобного рода мер, и Владимир Путин решил дать понять, что не станет подписывать эти законы.

Русская линия

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