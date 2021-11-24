Комиссия СПЧ выступила против чеченского проекта закона о запрете упоминания в СМИ национальности и вероисповедания преступников…

Комиссия по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступила против законопроекта о запрете упоминания в СМИ сведений о национальной принадлежности лиц, причастных к совершению преступлений, сообщает Интерфакс.

Парламент Чеченской республики ранее внёс в Госдуму проект закона (21 931−8), который устанавливает запрет для российских СМИ упоминать о национальности и вере лиц, причастных к совершению преступлений.

«Комиссия СПЧ по свободе слова и защите журналистов выступает против того, чтобы была внесена такая поправка. Считаем, что она усугубляет ситуацию и создает благоприятные условия для преступной среды», — заявил глава комиссии Павел Гусев.

Как отмечается на сайте СПЧ, комиссия Совета не поддерживает законодательную инициативу, «так как в случае принятия она поставит в рискованное и лицемерное положение журналистское сообщество, является избыточной относительно действующего законодательства и приведёт к искажению информации, распространение которой является не только правом, но и долгом средств массовой информации».

«Безусловно, в многонациональной и многоконфессиональной стране следует с большой долей деликатности подходить к описанию конфликтов, участниками которых являются люди разных национальностей или религий», — говорится в заключении.

При этом отмечается, что комиссия СПЧ разделяет озабоченность, связанную с активизацией националистических процессов в России. «Этот крайне опасный процесс идёт во всех регионах. Вместе с тем данная проблема уже отрегулирована в статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», — говорится в заключении комиссии.

Однако, сказано далее, существуют ситуации, в которых журналист не может не затронуть вопросы национальности преступника. Например, когда речь идёт об этнической и территориальной преступности; описании преступлений, совершенных на национальной почве; рассказе о военных преступлениях.

«Кроме того, данный путь введения в законодательство ограничений на упоминание какого-либо признака, характеризующего преступника, в дальнейшем может привести к таким запретам, как указание пола, возраста, образования и других признаков, позволяющих его хоть как-то описать. Наконец, данная инициатива фактически вводит запрет на публичный диалог о профилактике преступности», — сказано в заключении.

В комиссии СПЧ обратили внимание на то, что в последние годы в законодательство, регулирующее деятельность СМИ, постоянно вносятся новые запреты и ограничения, «и сейчас скорее назрел публичный диалог об избыточности ряда норм».

Русская линия