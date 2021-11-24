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Сводка новостей от 24 ноября 2021

Критская Церковь осталась без Предстоятеля
Синод автономной Церкви Константинопольского Патриархата освободил архиепископа Критского Иринея от его обязанностей «по состоянию здоровья»…

Архиепископ Критский Ириней24 ноября 2021 года Синод Критской Православной Церкви единогласно принял решение освободить Архиепископа Критского Иринея от его обязанностей Предстоятеля, сообщает СПЖ со ссылкой на издание «Вима Ортодоксия».

Это решение было принято в связи с тяжёлым состоянием здоровья архиепископа Иринея. Согласно 39 статьи Устава Церкви Крита, в подобных случаях отстранение может иметь место только после заключения врачей.

В решении Синода говорится, что «принимая во внимание свидетельства трёх докторов — профессоров университета, представленные председателю суда первой инстанции, единогласно было принято решение об освобождении Его Высокопреосвященства архиепископа Крита Иринея от его обязанностей. Данное синодальное решение направлено для утверждения (или нет) во Вселенский патриархат».

Ранее глава Фанара благословил начать процесс замены архиепископа Крита, поэтому нет никаких сомнений, что Патриарх Варфоломей утвердит принятое решение.

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Критская Церковь осталась без Предстоятеля
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