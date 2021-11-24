Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил скорбь по поводу церковного раскола на Украине и предположил, что рано или поздно эту ситуацию с помощью Божией удастся урегулировать, сообщает Интерфакс.

«Расколы всегда, конечно, в какой-то момент преодолеваются. Если под этими расколами нет вероучительных расхождений. Вот сохрани Бог, чтобы та часть православных Украины, которая отделилась от Матери-Церкви и вошла в раскол, не дай Бог, чтобы помрачилось их догматическое богословское сознание. Вот тогда надежды будут потеряны. Но пока этого нет, остаётся надежда на то, что и по милости Божьей, и усилиями церковных служителей можно будет и в диалог вступить в какой-то момент, и о чём-то договариваться», — сказал Предстоятель Русской Православной Церкви в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» (телеканал «Россия 1», ВГТРК) Павлу Зарубину.

«Для меня это действительно большая скорбь. Мог бы даже употребить более сильное слово: это горе — видеть разделение православного народа, видеть страшное ожесточение. Думаю, что и руководство Украины не в восторге от происходящего, но запущен маховик ненависти, разделения, противостояния», — отметил Патриарх Кирилл.

В связи с этим он подчеркнул важную роль Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, который не даёт втянуть себя в противостояние. «Он, конечно, вместе со своей Церковью, со своим народом, но никто не может показать на него пальцем и сказать: вот лидер другой партии, церковной партии, который возглавляет борьбу с несогласными», — сказал Патриарх.

По его словам, каноническая Украинская Церковь и православные люди «не несут ответственность за этот кошмар — её несут те политики, которые допустили противостояние внутри своего народа, а разделённая нация, разделенный дом — это очень опасно».

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