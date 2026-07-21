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Сводка новостей от 21 июля 2026

В Верхнеуральске открыли конный памятник Императору Николаю II
Монумент был установлен рядом со Свято-Никольским собором, где ранее был разбит новый парк…

В Верхнеуральске открыли конный памятник Императору Николаю II16 июля 2026 года в Верхнеуральске Челябинской области произошло знаменательное событие — состоялось торжественное открытие конного памятника Государю Николаю II челябинского скульптора, члена Союза художников России Анны Шумаковой, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Монумент был установлен в память о визите в Верхнеуральск в 1891 году будущего российского Императора — Цесаревича Николая. Он находится у стен построенного в конце ХIХ века Свято-Никольского собора, где ныне разбит новый парк.

Храм был освящен в 1875 году, летом 1891-го на службе там побывал наследник престола, будущий Император Николай II. А северный придел собора устроен в память о его спасении во время путешествия в Японии и освящен во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

Памятник называют вторым конным монументом Императора в России и первым на Урале.

Композиция динамична и символична: молодой цесаревич замер на мгновение в напряженной, сдержанной позе, а его конь словно чутко прислушивается к дороге. Особое внимание уделено исторической точности — на мундире можно разглядеть высшие государственные награды, включая орден Андрея Первозванного и Владимира 4-й степени.

Инициатором возрождения исторического облика центра Верхнеуральска стал его уроженец, бывший вице-спикер Заксобрания Юрий Карликанов. Парк с фонарями из каслинского литья, скамейками и ротондами-беседками открыли в прошлом году. Преображенная территория станет местом притяжения для жителей и гостей города, центром проведения патриотических и культурных мероприятий.

«У этого сквера — особая судьба. Здесь, на площади, соседствуют разные страницы нашей истории: братская могила красных партизан, среди которых полные Георгиевские кавалеры Иван Погорельский и Николай Фролов, Георгиевская аллея с именами 59 казаков — героев Первой мировой войны, и Крест примирения. Новый памятник не противостоит им. Как задумывал Юрий Раифович Карликанов, это место — пространство для диалога», — отметили в администрации Верхнеуральского округа.

«Я благодарна Юрию Раифовичу Карликанову, который решил оставить после себя такое масштабное наследие — украсить родной город, и для реализации этого проекта выбрал меня. Очень жаль, что он сам не успел увидеть это открытие. <…> Надеюсь, этот памятник придется по душе жителям Верхнеуральска и будет радовать их многие годы», — отметила создательница памятника Анна Шумакова.

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В Верхнеуральске открыли конный памятник Императору Николаю II
Монумент был установлен рядом со Свято-Никольским собором, где ранее был разбит новый парк...

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