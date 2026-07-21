Русская линия
Сводка новостей от 21 июля 2026

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком монастыре
Предстоятель Русской Православной Церкви наградил митрополита Казанского Кирилла, представителей властей и благотворителей, стараниями которых был восстановлен храм, высокими церковными наградами…

Храм Николы Тульского21 июля 2026 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), в ходе Первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого «Тульским» (храм Николы Тульского), Казанского Богородицкого мужского монастыря и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.Ru.

В этот праздничный день на площади у храма в Казанском Богородицком монастыре для участия в Патриаршем богослужении собрались многочисленные жители Казани и паломники. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил верующих, после чего проследовал в храм.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас» и ТРК «Новый Век», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Многие верующие, не попавшие в переполненный храм, молились за богослужением, наблюдая за трансляцией на большом экране, установленном на монастырской площади.

На малом входе Святейший Владыка вручил богослужебно-иерархические награды.

Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иеромонах Кирилл (Корытко), секретарь Татарстанской митрополии, настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Казани, был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

Во внимание к трудам по восстановлению храма святителя Николая Мирликийского Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), настоятель Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии, был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иерей Александр Данилов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в поселке Константиновка г. Казани, председатель отдела образования и катехизации Казанской епархии.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от лица архиереев, духовенства и верующих Татарстанской митрополии приветствовал Святейшего Владыку и преподнес в дар Его Святейшеству копию образа святителя Николая Чудотворца, именуемого «Тульским».

Затем Святейшего Патриарха приветствовал глава Республики Татарстан Р. Минниханов.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар общине новоосвященного храма Святейший Владыка передал икону Успения Пресвятой Богородицы.

Для храмов Казанской епархии Предстоятель передал Страстные Евангелия, а всем насельникам Казанской Богородицкой обители — иконы благоверного князя Александра Невского с Патриаршим благословением.

Главе Татарстанской митрополии митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу Святейший Владыка вручил памятные крест и панагию.

Затем состоялось вручение церковных орденов.

Во внимание к усердным архипастырским трудам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени.

Во внимание к помощи Казанской епархии и трудам по восстановлению храма святителя Николая Мирликийского Казанского Богородицкого мужского монастыря Патриарших наград были удостоены:

— А.В. Песошин, премьер-министр Республики Татарстан, — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— И.Р. Гильмутдинов, депутат Государственной Думы ФС РФ, — ордена благоверного князя Даниила Московского II степени;

— Д.Г. Калинкин, первый заместитель главы муниципального образования г. Казани, — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— А.М. Хамитов, депутат Государственной Думы ФС РФ, — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— А.Ю. Корнилов — ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Всем участникам богослужения были вручены иконки с изображением святителя Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл и архиереи, участвовавшие в богослужении, возложили цветы на могилу митрополита Феофана (Ашуркова; 21 мая 1947 г. — 20 ноября 2020 г.), которая находится за алтарем Казанского собора, и пропели «Вечную память» приснопамятному архипастырю.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Иерусалимский Патриарх Феофил встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем
Во время встречи они обсудили межправославные дела и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес...

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком монастыре
Предстоятель Русской Православной Церкви наградил митрополита Казанского Кирилла, представителей властей и благотворителей, стараниями которых был восстановлен храм, высокими церковными наградами...

Митрополит Волоколамский Антоний прибыл с рабочим визитом на Кипр
О целях поездки председателя ОВЦС в пределы Кипрской Православной Церкви не сообщается...

Болгария взяла под особое попечение Зографский монастырь на Афоне
Монашествующие единственной болгарской обители на Святой Горе будут за счёт государства получать необходимую медицинскую помощь...

Этот день в Русской истории
Сегодня, в день явления Казанской иконы Божией Матери, мы вспоминаем поэта Г. Р.Державина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика