Предстоятель Русской Православной Церкви наградил митрополита Казанского Кирилла, представителей властей и благотворителей, стараниями которых был восстановлен храм, высокими церковными наградами…

Святейший Патриарх Кирилл освятил храм в честь Тульского образа святителя Николая Чудотворца в Казанском Богородицком монастыре

21 июля 2026 года, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани (1579), в ходе Первосвятительского визита в Татарстанскую митрополию Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма в честь образа святителя Николая Чудотворца, именуемого «Тульским» (храм Николы Тульского), Казанского Богородицкого мужского монастыря и Божественную литургию в новоосвященном храме, сообщает Патриархия.Ru.

В этот праздничный день на площади у храма в Казанском Богородицком монастыре для участия в Патриаршем богослужении собрались многочисленные жители Казани и паломники. Предстоятель Русской Православной Церкви благословил верующих, после чего проследовал в храм.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз», «Спас» и ТРК «Новый Век», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru. Многие верующие, не попавшие в переполненный храм, молились за богослужением, наблюдая за трансляцией на большом экране, установленном на монастырской площади.

На малом входе Святейший Владыка вручил богослужебно-иерархические награды.

Во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иеромонах Кирилл (Корытко), секретарь Татарстанской митрополии, настоятель храма преподобного Серафима Саровского г. Казани, был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

Во внимание к трудам по восстановлению храма святителя Николая Мирликийского Казанского Богородицкого мужского монастыря игумен Марк (Виленский), настоятель Раифского Богородицкого мужского монастыря Казанской епархии, был удостоен права ношения наперсного креста с украшениями.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Святейший Патриарх Кирилл прочитал молитву о Святой Руси.

Проповедь перед причастием произнес иерей Александр Данилов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца в поселке Константиновка г. Казани, председатель отдела образования и катехизации Казанской епархии.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл совершил славление празднику.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл от лица архиереев, духовенства и верующих Татарстанской митрополии приветствовал Святейшего Владыку и преподнес в дар Его Святейшеству копию образа святителя Николая Чудотворца, именуемого «Тульским».

Затем Святейшего Патриарха приветствовал глава Республики Татарстан Р. Минниханов.

Предстоятель Русской Церкви обратился к верующим с Первосвятительским словом.

В дар общине новоосвященного храма Святейший Владыка передал икону Успения Пресвятой Богородицы.

Для храмов Казанской епархии Предстоятель передал Страстные Евангелия, а всем насельникам Казанской Богородицкой обители — иконы благоверного князя Александра Невского с Патриаршим благословением.

Главе Татарстанской митрополии митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу Святейший Владыка вручил памятные крест и панагию.

Затем состоялось вручение церковных орденов.

Во внимание к усердным архипастырским трудам митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл был удостоен ордена благоверного князя Александра Невского II степени.

Во внимание к помощи Казанской епархии и трудам по восстановлению храма святителя Николая Мирликийского Казанского Богородицкого мужского монастыря Патриарших наград были удостоены:

— А.В. Песошин, премьер-министр Республики Татарстан, — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— И.Р. Гильмутдинов, депутат Государственной Думы ФС РФ, — ордена благоверного князя Даниила Московского II степени;

— Д.Г. Калинкин, первый заместитель главы муниципального образования г. Казани, — ордена преподобного Сергия Радонежского III степени;

— А.М. Хамитов, депутат Государственной Думы ФС РФ, — ордена преподобного Серафима Саровского III степени;

— А.Ю. Корнилов — ордена преподобного Серафима Саровского III степени.

Всем участникам богослужения были вручены иконки с изображением святителя Николая Чудотворца с Патриаршим благословением.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Кирилл и архиереи, участвовавшие в богослужении, возложили цветы на могилу митрополита Феофана (Ашуркова; 21 мая 1947 г. — 20 ноября 2020 г.), которая находится за алтарем Казанского собора, и пропели «Вечную память» приснопамятному архипастырю.

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