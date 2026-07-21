О целях поездки председателя ОВЦС в пределы Кипрской Православной Церкви не сообщается…

Митрополит Волоколамский Антоний прибыл с рабочим визитом на Кипр

20 июля 2026 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний прибыл с рабочим визитом на Кипр, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В международном аэропорту Ларнака иерарха встретил настоятель Николаевского храма в Лимасоле протоиерей Павел Поваляев.

Вечером того же дня митрополит Антоний совершил в храме святителя Николая Всенощное бдение в канун празднования Казанской иконе Божией Матери.

21 июля, в праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей (Иерусалимский Патриархат) совершили Божественную литургию в храме во имя святителя Николая Чудотворца в кипрском городе Лимасоле.

Архипастырям сослужили настоятель храма протоиерей Павел Поваляев и паломники в священном сане.

По окончании богослужения митрополит Антоний произнес проповедь.

Председатель ОВЦС также поздравил протоиерея Павла с 50-летием со дня рождения и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла вручил ему орден преподобного Серафима Саровского (III степени).

Русская линия