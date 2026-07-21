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Сводка новостей от 21 июля 2026

Иерусалимский Патриарх Феофил встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем
Во время встречи они обсудили межправославные дела и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес…

Иерусалимский Патриарх Феофил встретился с Константинопольским Патриархом Варфоломеем21 июля 2026 года Иерусалимский Патриарх Феофил посетил Фанар, где провёл переговоры с Константинопольским Патриархом Варфоломеем, сообщает официальный сайт Иерусалимского Патриархата.

Уточняется, что Его Блаженство посетил Константинопольскую Патриархию в сопровождении своей делегации в ответ на многочисленные приглашения, ранее направленные ему Патриархом Варфоломеем.

По прибытии на Фанар Предстоятеля Иерусалимского Патриархата под праздничный звон колоколов приветствовало духовенство Патриаршего двора во главе с протосингелом митрополитом Анкирским Григорием.

Во время приёма в Тронном зале со стороны Фанара присутствовали митрополит Проикненский Иосиф, митрополит Анкирский Григорий, епископ Ксантупольский Паисий, а также представители духовенства и чиновники Патриаршего двора. Патриарха Феофила сопровождали архиепископ Анфедон Нектарий, представитель Гроба Господня в Константинополе, архидиакон Марк и его сподвижники.

Затем состоялась частная встреча двух Предстоятелей, на которой они обсудили межправославные дела и другие актуальные вопросы, представляющие взаимный интерес. Патриарх Варфоломей выразил обеспокоенность положением христиан на Святой Земле, указав, что молится о том, чтобы на многострадальном Ближнем Востоке воцарился мир на благо всех живущих там народов.

Сразу после встречи глава Фанара дал обед в честь Патриарха Варфоломея и членов его делегации.

22 июля 2026 года глава Иерусалимского Патриархата вернётся в Иерусалим.

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