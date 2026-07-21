Власти Болгарии с 1 августа 2026 года возьмут на себя оплату медицинского страхования всех насельников болгарского монастыря Святого Георгия Зограф на Афоне. Соответствующую поправку в бюджет Национальной кассы медицинского страхования на 2026 год единогласно поддержала бюджетная комиссия Народного собрания, сообщает Gorthodox.com.

Инициатором изменений выступил депутат Костадин Ангелов. Как сообщают болгарские СМИ, во время более чем шестичасового заседания комиссии эта поправка стала единственной, получившей одобрение всех представленных политических сил.

Благодаря принятому решению 36 монахов Зографского монастыря получат непрерывное медицинское страхование, а соответствующие взносы будет оплачивать государство.

На фоне рассмотрения законопроекта игумен монастыря архимандрит Гавриил, находящийся с визитом в Болгарии, встретился с заместительницей министра иностранных дел Иванкой Ташевой. Стороны обсудили проекты по сохранению и реставрации монастырского комплекса, а также цифровизацию его рукописного, архивного и библиотечного собрания.

Зографский монастырь Святого Георгия — единственная болгарская обитель на Святой горе Афон и один из важнейших духовных центров Болгарской православной церкви. По преданию, монастырь был основан в конце X века тремя братьями из болгарского царского рода. На протяжении столетий он играл ключевую роль в сохранении болгарской православной традиции, языка и книжности в период османского владычества. В монастыре хранится богатое собрание средневековых славянских рукописей, старопечатных книг, икон и исторических документов, имеющих большое значение для истории Болгарии и всего православного мира.

Особое место в истории обители занимает память о 26 Зографских мучениках — монахах, погибших в XIII веке за отказ принять церковную унию с Римом. Их подвиг сделал монастырь одним из символов верности православной традиции для Болгарской Церкви.

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