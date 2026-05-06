Святейший Патриарх Кирилл передал список Луганской иконы Божией Матери 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа
В день памяти великомученика Георгия Победоносца Предстоятель Русской Церкви совершил Литургию в главном храме Вооруженных сил России…
6 мая 2026 года, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил России, расположенном в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает Патриархия.Ru.
Перед началом богослужения у врат собора Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали министр обороны А. Белоусов; заместитель министра обороны РФ генерал армии В. Горемыкин; председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; и.о. ключаря Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ протоиерей Александр Солдатенков; учащиеся воскресной школы в честь благоверного князя Александра Невского при соборе Воскресения Христова.
По традиции у святынь храма, среди которых образ Спаса Нерукотворного — главная икона Вооруженных сил России — и иконы видов и родов войск, выстроились парадные расчеты роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.
Богослужебные песнопения исполнили сводный мужской хор под управлением священника Сергия Голева и Всероссийский детский Победный хор под управлением Варвары Волковой, ответственной секретарши Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.
Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.
На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.
На заупокойной ектении были вознесены прошения о упокоении душ приснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество наше на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада почивших, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся и всех Победы ради потрудившихся, их же имена Ты Сам Господи веси.
Проповедь перед причастием произнес протоиерей Константин Татаринцев, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
По окончании Литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.
Затем Святейший Владыка совершил праздничный молебен. Были вознесены особые прошения:
«Еще молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о всей во Христе братии нашей.
Еще молимся о Богохранимей стране нашей Российстей, Президенте ея Владимире Владимировиче, властех и победоносном воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.
Еще молимся, о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, в годину искушения, пришедшаго на Отечество наше, избавил ны есть, и внегда, обышедше, обыдоша нас врази наши, явил есть нам спасение Свое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Еще молимся о вождех и воинех наших, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся, яко да даст им Царь славы в день праведнаго Своего воздаяния жизнь вечную и венцы нетления, нас же всех в вере и единомыслии утвердит, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.
Еще молимся о еже исправитися молитве нашей сей, яко кадилу пред Спасителем нашим и Богом, и приятися сей благодарственней жертве сердец и устен, исповедающихся Господеви, услышавшему нас в день печали, рцем вси, Господи, услыши и милостивно помилуй".
Была возглашена «Вечная память»: «во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, вождем и воином за веру и Отечество наше жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, ран и болезней скончавшимся, во вражеском пленении страшныя страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим, и всем Победы ради потрудившимся, их же имена Ты Сам Господи веси, и сотвори им вечную память».
В завершение молебного пения было возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу со всею его богоспасаемою Всероссийскою паствою, богохранимей стране нашей, Президенту ея Владимиру Владимировичу, властем, победоносному воинству и народам ея.
Затем Предстоятель Русской Церкви передал для 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа список Луганской иконы Божией Матери. Принял икону командующий этого соединения генерал-лейтенант И.А. Кузьменков.
При передаче образа Святейший Владыка отметил:
«В этом святом храме, где молятся воины, где возносятся молитвы за Отечество наше, за победу, я хотел бы передать Луганскую икону Божией Матери для особого почитания командованию и личному составу 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии. Прошу генерал-лейтенанта Игоря Анатольевича Кузьменкова принять этот дар с пожеланиями помощи Божией, крепости сил в достижении тех необходимых для Родины результатов, которые сегодня явлены нам, в том числе и на поле брани. Пусть Господь хранит Вас и воинство наше! Помогай Вам Господь!»
«Еще раз всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с великим праздником. Будем молиться за Родину нашу, за воинство, за народ наш, чтобы более никогда никакой враг не посмел вступить на нашу землю, и чтобы не проливалась кровь наших героев. Да хранит Господь землю Русскую, народ наш, Церковь нашу, Президента нашего, воинство наше и всех вас, мои дорогие отцы, братья и сестры! Христос Воскресе!», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, напутствуя участников богослужения.
Далее состоялось вручение церковных наград:
— во внимание к вкладу в развитие взаимодействия Русской Православной Церкви с Вооруженными силами Российской Федерации и в связи с 65-летием со дня рождения генерал-лейтенант Ю.М. Ставицкий, начальник Инженерных войск РФ, был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского II степени;
— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения протоиерей Александр Солдатенков, и.о. ключаря Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, был удостоен ордена благоверного князя Дмитрия Донского III степени;
— во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях иерей Алексий Дроздов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского на Рязанке г. Москвы, благочинный храмов ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне г. Москвы, был награжден медалью ордена благоверного князя Александра Невского;
— во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях иерей Александр Палазник, клирик Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, руководитель сектора по взаимодействию с Главной военной прокуратурой РФ, был награжден медалью ордена благоверного князя Димитрия Донского;
— во внимание к вкладу в обеспечение пастырского служения в военных условиях архидиакон Константин Барган, Патриарший архидиакон, клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы, был награжден медалью ордена благоверного князя Димитрия Донского;
— во внимание к вкладу в обеспечение пастырского служения в военных условиях диакон Игорь Данилов, клирик Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, был награжден медалью ордена благоверного князя Дмитрия Донского.
В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону «Явление Божией Матери во время Сталинградской битвы 11 ноября 1942 года». Передавая образ, Святейший Владыка сказал:
«Сему святому храму хотел бы преподнести икону явления Божией Матери, которая была написана по свидетельствам участников самой страшной битвы нашего воинства с немецко-фашистскими захватчиками в Сталинграде, когда совсем не было понятно, кто одержит победу (а на начальных этапах этой битвы враг был полностью уверен в своей победе). В самый, может быть, опасный и трудный момент этой битвы многие воины увидели образ Божией Матери на небе.
Кто-то потом говорил, что этого не было — понятно, жили тогда в стране, где православная вера не очень уважалась — но свидетелей было так много, что игнорировать это чудо было невозможно. И поэтому в честь этого события, в честь знамения Пресвятой Богородицы, свидетельствовавшего о том, что Она Покровом Своим покрывает наше Отечество и мужественных защитников Сталинграда, и был написан этот образ, который я и хотел бы преподнести сему святому храму.
Молясь перед этой иконой, будем вспоминать за упокой мужественных защитников нашего Отечества, павших в Великую Отечественную войну. И, конечно, просить у Божией Матери покрова и заступления над нашим воинством, которое сегодня является гарантом нашей свободы, безопасности и мирной жизни.
Храни вас всех Господь!"
Также Предстоятель поблагодарил участников Детского Победного хора:
«Очень хотел бы поблагодарить сводный детский хор — хор Победы. Мне сказали, что вас около семисот человек. Это очень замечательно — и то, что вас так много, и то, что такой большой детский хор так прекрасно поет. Пусть Господь сопутствует вам в вашей жизни, укрепляет вас в вере, а также и в творчестве, которым вы сегодня прославляете Господа».
В завершение Святейший Владыка благословил всех участников богослужения.
