6 мая 2026 года, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в Патриаршем соборе в честь Воскресения Христова — главном храме Вооруженных сил России, расположенном в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом богослужения у врат собора Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали министр обороны А. Белоусов; заместитель министра обороны РФ генерал армии В. Горемыкин; председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл; и.о. ключаря Патриаршего собора в честь Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ протоиерей Александр Солдатенков; учащиеся воскресной школы в честь благоверного князя Александра Невского при соборе Воскресения Христова.

По традиции у святынь храма, среди которых образ Спаса Нерукотворного — главная икона Вооруженных сил России — и иконы видов и родов войск, выстроились парадные расчеты роты почетного караула 154 отдельного комендантского Преображенского полка.

Богослужебные песнопения исполнили сводный мужской хор под управлением священника Сергия Голева и Всероссийский детский Победный хор под управлением Варвары Волковой, ответственной секретарши Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения.

Богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, Предстоятель Русской Православной Церкви прочитал молитву о Святой Руси.

На заупокойной ектении были вознесены прошения о упокоении душ приснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество наше на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада почивших, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, в блокаду скончавшихся и всех Победы ради потрудившихся, их же имена Ты Сам Господи веси.

Святейший Патриарх Кирилл прочитал заупокойную молитву.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Константин Татаринцев, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.

По окончании Литургии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с Первосвятительским словом.

Затем Святейший Владыка совершил праздничный молебен. Были вознесены особые прошения:

«Еще молимся о Великом Господине и отце нашем Святейшем Патриархе Кирилле, и о всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей Российстей, Президенте ея Владимире Владимировиче, властех и победоносном воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Еще молимся, о еже прияти Господу Спасителю нашему исповедание и благодарение нас, недостойных рабов Своих, в годину искушения, пришедшаго на Отечество наше, избавил ны есть, и внегда, обышедше, обыдоша нас врази наши, явил есть нам спасение Свое, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о вождех и воинех наших, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех Победы ради потрудившихся, яко да даст им Царь славы в день праведнаго Своего воздаяния жизнь вечную и венцы нетления, нас же всех в вере и единомыслии утвердит, рцем вси, Господи, услыши и помилуй.

Еще молимся о еже исправитися молитве нашей сей, яко кадилу пред Спасителем нашим и Богом, и приятися сей благодарственней жертве сердец и устен, исповедающихся Господеви, услышавшему нас в день печали, рцем вси, Господи, услыши и милостивно помилуй".

Была возглашена «Вечная память»: «во блаженном успении вечный покой подаждь, Господи, вождем и воином за веру и Отечество наше жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от голода, холода, ран и болезней скончавшимся, во вражеском пленении страшныя страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим, и всем Победы ради потрудившимся, их же имена Ты Сам Господи веси, и сотвори им вечную память».

В завершение молебного пения было возглашено многолетие Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу со всею его богоспасаемою Всероссийскою паствою, богохранимей стране нашей, Президенту ея Владимиру Владимировичу, властем, победоносному воинству и народам ея.

Затем Предстоятель Русской Церкви передал для 3-й гвардейской Луганско-Северодонецкой общевойсковой армии Южного военного округа список Луганской иконы Божией Матери. Принял икону командующий этого соединения генерал-лейтенант И.А. Кузьменков.

При передаче образа Святейший Владыка отметил:

«В этом святом храме, где молятся воины, где возносятся молитвы за Отечество наше, за победу, я хотел бы передать Луганскую икону Божией Матери для особого почитания командованию и личному составу 3-й гвардейской общевойсковой Луганско-Северодонецкой армии. Прошу генерал-лейтенанта Игоря Анатольевича Кузьменкова принять этот дар с пожеланиями помощи Божией, крепости сил в достижении тех необходимых для Родины результатов, которые сегодня явлены нам, в том числе и на поле брани. Пусть Господь хранит Вас и воинство наше! Помогай Вам Господь!»

«Еще раз всех вас, мои дорогие, сердечно поздравляю с великим праздником. Будем молиться за Родину нашу, за воинство, за народ наш, чтобы более никогда никакой враг не посмел вступить на нашу землю, и чтобы не проливалась кровь наших героев. Да хранит Господь землю Русскую, народ наш, Церковь нашу, Президента нашего, воинство наше и всех вас, мои дорогие отцы, братья и сестры! Христос Воскресе!», — сказал Святейший Патриарх Кирилл, напутствуя участников богослужения.

Далее состоялось вручение церковных наград:

— во внимание к вкладу в развитие взаимодействия Русской Православной Церкви с Вооруженными силами Российской Федерации и в связи с 65-летием со дня рождения генерал-лейтенант Ю.М. Ставицкий, начальник Инженерных войск РФ, был удостоен ордена благоверного князя Даниила Московского II степени;

— во внимание к трудам на благо Святой Церкви и в связи с 60-летием со дня рождения протоиерей Александр Солдатенков, и.о. ключаря Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, был удостоен ордена благоверного князя Дмитрия Донского III степени;

— во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях иерей Алексий Дроздов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского на Рязанке г. Москвы, благочинный храмов ставропигиальных приходов и Патриарших подворий вне г. Москвы, был награжден медалью ордена благоверного князя Александра Невского;

— во внимание к мужественному несению пастырского служения в военных условиях иерей Александр Палазник, клирик Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, руководитель сектора по взаимодействию с Главной военной прокуратурой РФ, был награжден медалью ордена благоверного князя Димитрия Донского;

— во внимание к вкладу в обеспечение пастырского служения в военных условиях архидиакон Константин Барган, Патриарший архидиакон, клирик кафедрального соборного Храма Христа Спасителя г. Москвы, был награжден медалью ордена благоверного князя Димитрия Донского;

— во внимание к вкладу в обеспечение пастырского служения в военных условиях диакон Игорь Данилов, клирик Патриаршего собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил РФ, был награжден медалью ордена благоверного князя Дмитрия Донского.

В дар храму Святейший Патриарх Кирилл передал икону «Явление Божией Матери во время Сталинградской битвы 11 ноября 1942 года». Передавая образ, Святейший Владыка сказал:

«Сему святому храму хотел бы преподнести икону явления Божией Матери, которая была написана по свидетельствам участников самой страшной битвы нашего воинства с немецко-фашистскими захватчиками в Сталинграде, когда совсем не было понятно, кто одержит победу (а на начальных этапах этой битвы враг был полностью уверен в своей победе). В самый, может быть, опасный и трудный момент этой битвы многие воины увидели образ Божией Матери на небе.

Кто-то потом говорил, что этого не было — понятно, жили тогда в стране, где православная вера не очень уважалась — но свидетелей было так много, что игнорировать это чудо было невозможно. И поэтому в честь этого события, в честь знамения Пресвятой Богородицы, свидетельствовавшего о том, что Она Покровом Своим покрывает наше Отечество и мужественных защитников Сталинграда, и был написан этот образ, который я и хотел бы преподнести сему святому храму.

Молясь перед этой иконой, будем вспоминать за упокой мужественных защитников нашего Отечества, павших в Великую Отечественную войну. И, конечно, просить у Божией Матери покрова и заступления над нашим воинством, которое сегодня является гарантом нашей свободы, безопасности и мирной жизни.

Храни вас всех Господь!"

Также Предстоятель поблагодарил участников Детского Победного хора:

«Очень хотел бы поблагодарить сводный детский хор — хор Победы. Мне сказали, что вас около семисот человек. Это очень замечательно — и то, что вас так много, и то, что такой большой детский хор так прекрасно поет. Пусть Господь сопутствует вам в вашей жизни, укрепляет вас в вере, а также и в творчестве, которым вы сегодня прославляете Господа».

В завершение Святейший Владыка благословил всех участников богослужения.

