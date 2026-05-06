46% граждан России считают, что вмешательство в дела семьи недопустимо, какими бы благими целями оно не оправдывалось…

Согласно соцопросу аналитического центра ВЦИОМ, 46% россиян согласны с тем, что посторонние люди не должны вмешиваться в дела семей, даже если полагают, что дети не получают должного ухода, сообщает «Российская газета».

Опрошенные называют три главных причины недостаточной заботы о детях в семьях — алкоголизм или наркомания родителей, крайняя бедность и постоянная занятость родителей.

При этом в обществе доминирует мнение о неприкосновенности семейной жизни и недопустимости вмешательства в неё, даже в благих целях.

«Роль гражданского общества в профилактике социального сиротства действительно важна: соседи и учителя могут первыми заметить, что ребёнку нужна помощь, — прокомментировала итоги опроса руководитель практики „Социальная сфера“ АЦ ВЦИОМ Екатерина Юшкина. — Однако данные опроса показывают, что в обществе нет согласия по поводу того, нужно ли вмешиваться в чужие семейные дела и где проходит граница допустимого. Вопрос остается открытым».

Как считает Юшкина, возникшую проблему надо учитывать как фундаментальное ограничение: общество выступает против вмешательства в дела семьи, поскольку уверено, что оно может принести больше вреда, чем пользы.

