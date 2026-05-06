Сегодня Святая Церковь чтит память небесного покровителя русских воинов и русских монархистов Святого Великомученика, Победоносца и Чудотворца Георгия. Великомученик Георгий, один из самых чтимых на Руси святых, покровитель Москвы и Русского государства, был родом из Каппадокии (Малая Азия). Он поступил на службу в римское войско и вскоре проявил себя как талантливый военноначальник. Высоко отмеченный императором Диоклетианом, св. Георгий не прельстился этим и резко восстал против гонений на христиан, воздвигнутых правителем-язычником. За этот он был подвергнут жесточайшим мучениям, однако укрепляемый Знамениями Небесными, воин Христов мужественно переносил изощренные издевательства, в результате чего во Христа уверовала и супруга императора — императрица Александра, ставшая христианкой. Тщетным оказалось и предложение Диоклетиана разделить с ним царскую власть. Тогда, в 303 г., св. Георгий был приговорен к смертной казни через усекновение главы. Воссоединившись с Воинством Небесным как Победоносец, св. Георгий прославился многими чудесами заступничества. Одно из них — убиение змея, пожиравшего жителей Бейрута.

На Руси почитание Георгия Победоносца началось практически сразу же после принятия русским народом христианства и получило особое значение. Этого святого воспринимали как победоносного воителя, заступника православного народа. Его образ на коне и поражающего змея вошел в герб Русского государства, его имя носили несколько великих строителей нашего Отечества (Ярослав Мудрый — во святом крещении Георгий, основатель Москвы князь Юрий (Георгий) Долгорукий, Великий Князь Юрий (Георгий) Всеволодович — Егорий Храбрый, сложивший голову в битве на р. Сити, первый Великий Князь Московский Юрий Данилович), в честь него были названы тысячи русских церквей и монастырей. В народе его почитали под именами Георгий, Юрий, Егорий.

В царствование Императрицы Екатерины II в честь св. Георгия Победоносца был утвержден высший военный орден Российской Империи (1769), присуждавшийся за особые заслуги на поле боя, и имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России).

Георгий Победоносец также считался покровителем русских монархистов, избравших в смутное революционное время 1905 г. использовавших его образ на нагрудном знаке крупнейшей черносотенной организации Союз Русского Народа. А ровно 100 лет назад, 23 апреля 1906 г. в органе СРН газете «Русское знамя» было впервые опубликовано стихотворение Льва Катанского «Молитва благодатному покровителю Союза Русского Народа Св. Великомученику и Победоносцу Георгию», ставшее неофициальным гимном Союза.

Сегодня также день памяти выдающегося русского полководца князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, скончавшегося 23 апреля 1610 г.

Он родился 8 ноября 1586 г. Рано лишившись отца, Василия Федоровича, который при Царе Иоанне IV Грозном играл значительную роль, а при Борисе Годунове подвергся опале, Скопин-Шуйский получил воспитание под руководством матери. Уже при Государе Борисе Годунове он был стольником, а при Царе Василии Шуйском, который приходился его родным дядей, князь стал близким к Престолу человеком.

На военное поприще он вступил в 1606 г., с появлением разбойных отрядов Ивана Болотникова, которого 20-летний Скопин-Шуйский дважды разбил. Затем молодой князь показал себя талантливым военноначальником при освобождении Русской земли от иноземцев и помогавших им русских изменников. Выступив 14 апреля 1609 г. для спасения Престола, князь взял Орешек, Тверь и Торжок, очистил север от врагов, а поражением при Калязине гетмана Сапеги и занятием Александровской слободы заставил поляков 12 января 1610 г. снять осаду Троице-Сергиевой лавры. В марте он снял блокаду Москвы, которая ликованием встретила молодого полководца. По свидетельству современников, народ смотрел на Скопина-Шуйского, как на своего «спасителя», «отца отечества» и даже предлагал ему царскую корону, от которой он решительно отказался.

Имя молодого князя, славившегося «многолетним разумом» и душевным благородством, было у всех на устах, что возбудило к нему сильнейшую зависть в его же родственниках и особенно в дяде его Д.И.Шуйском, который должен был уступить ему главное начальствование над московским войском, снаряженным под Смоленск. По свидетельству летописца, Скопин-Шуйский был «испорчен» (т.е. отравлен) на пиру, в ходе которого жена Димитрия Шуйского поднесла ему отраву, от которой он и умер 23 апреля, после двухнедельных страданий. Царь велел похоронить его в Архангельском соборе Кремля с большими почестями в особом специально отстроенном для сего новом приделе.

В Русском народе надолго сохранилась о князе Скопине-Шуйском самая лучшая память, что выразилось в том числе и в нескольких, посвященных ему песнях.

