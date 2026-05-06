6 мая 2026 года в исторической церкви Святого Николая Чудотворца, расположенной на проспекте Василиссис Софиас в Афинах, под председательством Константинопольского Патриарха Варфоломея «с исключительным великолепием и в атмосфере глубокого благоговения» была отслужена Божественная литургия, сообщает портал «OrthodoxTimes.

Глава Фанара прибыл в церковь утром, где его приветствовала «большая толпа верующих, которые с самого утра заполнили храм».

При этом, несмотря на первоначальные планы, Архиепископ Афинский Иероним отказался участвовать в Литургии из-за «неожиданных изменений в своей программе», указывает греческое агентство. Что это за изменения, не сообщается. Однако, бросается в глаза, что владыка Иероним не сопровождал Патриарха Варфоломея и 5 мая во время его посещения парламента Греции.

Таким образом, всё указывает на то, что отношения между Предстоятелями Константинопольской и Элладской Православных Церквей вряд ли можно назвать очень тёплыми. Стремление Патриарха Варфоломея иметь «особые права» во всём православном мире и руководить всеми и всюду не может не сказаться и на отношениях с церковными Афинами.

Автокефалия Элладской Церкви, с точки зрения Фанара, — это историческое недоразумение, которое фанариоты вынуждены терпеть, но при любом удобном случае Константинополь сделает всё, чтобы вернуть себе «элладские земли». На этом фоне не удивительно, что Архиепископ Афинский Иероним не хочет участвовать в особом чествовании греками главы Фанара и публично демонстрировать, что у себя дома он остаётся на вторых ролях.

