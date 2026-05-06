29 апреля — 5 мая 2026 года в женском монастыре преподобномученицы великой княгини Елисаветы в Бухендорфе (Германия) состоялся Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви, приуроченный к празднованию 100-летия Германской епархии РПЦЗ, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

В заседаниях Собора, прошедших под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая участвовали митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл, архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил, епископ Каркасский и Южно-Американский Иоанн, епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней, епископ Манхэттенский Феодосий, епископ Сиракузский Лука, епископ Сонорский Иаков, епископ Штутгартский Иов, епископ Торонтский Спиридон, епископ Бостонский Михаил и епископ Сиэтлийский Петр.

На заседании Собора 30 апреля было постановлено: предложить Священноначалию Русской Православной Церкви внести в общецерковный календарь день памяти перенесения в Иерусалим мощей преподобномучениц Алапаевских (17/30 января).

В тот же день была создана комиссия по вопросам биоэтики, в которую вошли епископ Штутгартский Иов и епископ Сиракузский Лука, с правом включать в нее церковных деятелей и ученых из православных мирян.

1 мая Германская епархия торжественной Божественной литургией в кафедральном соборе Новомучеников и исповедников Российских и святителя Николая в Мюнхене отметила 100-летие со дня своего основания. Богослужение возглавил митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай, которому сослужили все архиереи РПЦЗ, а также митрополит Преспанский и Пелагонийский Петр (Македонская Православная Церковь), управляющий Берлинско-Германской епархией архиепископ Рузский Тихон, начальник Русской духовной миссии в составе Русской Зарубежной Церкви архимандрит Роман (Красовский), ключарь кафедрального собора протоиерей Николай Артемов, около 100 клириков Германской епархии, приглашенное духовенство.

2 мая Архиерейский Собор ознакомился с докладом епископа Сонорского Иакова, председателя комиссии по изучению жизни, наследия и почитания приснопамятного иеромонаха Серафима (Роуза). Собор постановил, признав праведность жизненного пути приснопамятного иеромонаха Серафима, благословить процесс подготовки его церковного прославления в лике преподобных отцов.

4 мая Собор постановил освободить архиепископа Монреальского и Канадского Гавриила от управления Средне-Американской епархией, с выражением ему благодарности за понесенные труды, и назначить Преосвященного Спиридона епископом Чикагским и Средне-Американским.

Также Собор избрал членов Архиерейского Синода, в который вошли: митрополит Берлинский и Германский Марк — первый заместитель председателя; архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл — второй заместитель председателя и секретарь; архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил; епископ Лондонский и Западно-Европейский Ириней — секретарь по межправославным отношениям; епископ Манхэттенский Феодосий — заместитель секретаря; епископ Штутгартский Иов. Епископ Сиэтлийский Петр избран запасным членом.

5 мая на заключительном заседании Архиерейского Собора, прошедшем в зале заседаний мужского монастыря в честь преподобного Иова в Зайфридсберге, архиереи обсудили и приняли текст соборного послания. В тот же день состоялось заседание Архиерейского Синода в расширенном составе, который оформил определения Архиерейского Собора, сообщает сайт РПЦЗ.

