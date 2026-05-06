ХРИСТОС BOCKPECE!

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые монашествующие, дорогие братья и сестры!

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа» (1 Фес. 1:1).

Милостию Божий, мы, архипастыри Русской Православной Церкви Заграницей, собравшиеся на Архиерейский Собор, в присутствии Путеводительницы русского зарубежья, Иконы Божией Матери Курско-Коренной «Знамение», в обители святой преподобномученицы Великой Княгини Елизаветы, приуроченный к l00-летию Германской епархии, которая была первым оплотом Русского Православия Заграницей и из которой последовало образование других епархий, для окормления паствы в рассеянии сущей.

Все мы видим, как усиливаются процессы секуляризации, как размываются нравственные ценности, как ослабевает вера во многих сердцах. В этих нелегких условиях особенно важно хранить верность Православию и традициям Русской Зарубежной Церкви, а также следовать благочестию наших отцов и основателей. Именно об этом напоминают нам слова апостола и Евангелиста Иоанна: «Будь верен до смерти, и дам тебя венец жизни» (Откр. 2: 10).

Признание такой верности и святости — это непрерывный подвиг в жизни Церкви. Откликаясь на многочисленные призывы верующих, Архиерейский Собор, признав праведность жизненного пути приснопамятного иеромонаха Серафима (Роуза), благословил подготовку его церковного прославления в лике преподобных отцов.

В эти светлые Пасхальные дни мы чувствуем особую милость и благодать, которая является предвкушением вечной радости в Царствии Небесном, призываем всех вас к внимательной духовной жизни: регулярной молитве, покаянию, принятию Христовых Таин, участию в богослужениях, к чтению Священного Писания и творений святых отцов. Наши приходы должны стать живыми общинами, а семьи очагом христианской любви.

С болью воспринимаем мы страдания людей в различных странах мира: войны, конфликты и гонения как на христиан, так и на все те народы, которые претерпевают многия трудности, и особенно в братоубийственной войне между христианами, вышедшими из одной купели крещения Киевской Руси.

В нынешнее время мы напоминаем вам о необходимости усиленной молитвы о мире, прекращении кровопролития, о страждущих, скорбящих и обремененных, и о торжестве правды Божией. Каждый из нас призван быть носителем мира и любви Христовой в своей жизни, и также следовать словами апостола Павла, «стараясь сохранять единство духа в союза мира» (Еф. 4:3).

Архиерейский Собор признает сложность современных биоэтических вопросов и необходимость пастырской защиты человеческой личности. Новые биомедицинские технологии дают возможность человеку самостоятельно определять границы жизни и смерти. Однако в этом заключается большая духовная опасность. Посему Архиерейский Собор Русской Зарубежной Церкви создаёт Биоэтическую комиссию, которая призвана дать как пастырям, так и пасомым ясные направления.

Особое внимание в наше время следует уделить воспитанию подрастающего поколения. Средства современной коммуникации и в особенности интернет стали неотъемлемой частью человеческой жизни. Посему надлежит использовать их с рассуждением. Предостерегаем всех от безрассудного и некритического погружения в цифровую среду, способную отвлекать от внутренней жизни, молитвы и живого церковного и человеческого общения.

На Соборе было одобрено создание фонда помощи духовенству и нуждающимся членам их семей, который в ближайшее время, при помощи приходских советов, будет осуществляться на епархиальных уровнях.

Обращаемся ко всем верным чадам Православной Церкви, живущим в рассеянии: храните православную веру, следуйте Заповедям Божиим, подвизайтесь добрыми подвигами. Пусть вaшa жизнь станете живым свидетельством Евангелия для окружающих. Будьте тверды в вере, укрепляйтесь надеждою на Господа и не уклоняйтесь от пути спасения. Призываем на всех вас благословение Божие.

Воистину Воскресе Христос!

https://synod.com/synod/pdf/5poslaniyearhiereiskogosobora2026.pdf