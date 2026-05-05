5 мая 2026 года сотрудники ТЦК Украины незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении насельника Почаевской Лавры иеродиакона Евлогия, сообщает СПЖ со ссылкой на Telegram-канал KozakTV.

Иеродиакон Евлогий был задержан в то время, когда работал в поле у скита Свято-Успенской Почаевской лавры. Сотрудники ТЦК насильно затолкали его в машину и уехали. Судьба отца Евлогия по-прежнему остается неизвестной.

На момент публикации местонахождение иеродиакона не установлено. Монастырская община не получила никакой информации о том, куда именно был доставлен насельник.

В последнее время на Украине регулярно похищают священнослужителей и монашествующих Украинской Православной Церкви. Случаи насильственной мобилизации участились в 2025—2026 годах, так как украинской армии, несущей серьёзные потери, требуются всё новые и новые резервы для ведения боевых действий.

