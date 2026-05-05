Сводка новостей от 5 мая 2026

На Украине похищен насельник Почаевской Лавры
Иеродиакон Евлогий был задержан во время работ в поле у скита монастыря и вывезен в неизвестном направлении…

Иеродиакон Евлогий5 мая 2026 года сотрудники ТЦК Украины незаконно задержали и вывезли в неизвестном направлении насельника Почаевской Лавры иеродиакона Евлогия, сообщает СПЖ со ссылкой на Telegram-канал KozakTV.

Иеродиакон Евлогий был задержан в то время, когда работал в поле у скита Свято-Успенской Почаевской лавры. Сотрудники ТЦК насильно затолкали его в машину и уехали. Судьба отца Евлогия по-прежнему остается неизвестной.

На момент публикации местонахождение иеродиакона не установлено. Монастырская община не получила никакой информации о том, куда именно был доставлен насельник.

В последнее время на Украине регулярно похищают священнослужителей и монашествующих Украинской Православной Церкви. Случаи насильственной мобилизации участились в 2025—2026 годах, так как украинской армии, несущей серьёзные потери, требуются всё новые и новые резервы для ведения боевых действий.

В Уфе прошёл православный форум «Жены-мироносицы России. Семья и служение»
Участники Форума обсудили вопросы поддержки института семьи, борьбы с абортами и формирования семьеориентированной среды в российских регионах...

В Твери торжественно открыли памятник святому страстотерпцу Императору Николаю II
Бюст Государя был установлен на территории храма Владимирской иконы Божией Матери в рамках проекта «Аллея Российской славы»...

Священнослужители Чебоксарской епархии посетили пострадавших в результате атаки дронов ВСУ
В результате массированного налёта 2 человека погибли и 32 пострадали...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем знаменитого партизана, поэта и военного историка Д.В.Давыдова...

