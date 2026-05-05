Участники Форума обсудили вопросы поддержки института семьи, борьбы с абортами и формирования семьеориентированной среды в российских регионах…

30 апреля 2026 года в столице Башкирии Уфе по благословению митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета прошел православный форум на тему «Жены-мироносицы России. Семья и служение». Собрание было организовано Региональным отделением Международной общественной организации (РО МОО) «Союз православных женщин» в Башкирии при поддержке Министерства семьи, труда и соцзащиты Башкортостана, сообщает Фома.Ru.

Обсудить роль современной женщины как хранительницы жизни, домашнего очага и традиций и воздать дань уважения этому непростому служению в этот день в Конгресс-холле «Торатау» в Уфе собрались священнослужители с матушками Башкортостанской митрополии, члены «Союза православных женщин», врачи, общественные деятели и православные волонтеры.

Почетными гостями и участниками форума стали митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет, епископ Салаватский и Кумертауский Николай, епископ Бирский и Белорецкий Спиридон, епископ Нефтекамский и Белебеевский Митрофан.

В числе гостей федерального масштаба в работе форума приняли участие директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, руководитель Дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга «Звезда», ведущая телеканала «Спас» Анна Шафран, член Общественной палаты России, председатель МОО «Союз православных женщин» Наталья Дмитриевская, руководитель экспертно-аналитического управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, эксперт АСИ Инна Ямбулатова и др.

Как отметила на открытии форума его модератор — председатель правления РО МОО «Союз православных женщин» в Башкортостане, руководитель информационного управления Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, президент БФ «Семья — Страна — Мир» Инга Юмашева, тема форума продиктована тем, что 2026 год в Башкортостане объявлен Годом большой и дружной семьи, а в России — Годом единства народов России.

В свою очередь, митрополит Уфимский и Башкортостанский Филарет напомнил о служении святых жен-мироносиц, добавив, что «женами-мироносицами можно назвать те неспокойные души, которые идут ко Господу и несут Ему ароматы своих добрых дел».

Участникам форума владыка пожелал «донести до общественного сознания мысль, что нельзя отворачиваться от Бога».

«Подвиг жен-мироносиц — это подвиг верности, любви, служения. Они показали пример внутренней силы, любви и самопожертвования, которые спасают мир. Сегодня вы с христианской добродетелью продолжаете эту традицию», — сказала, обращаясь к участникам форума, Мария Захарова.

Она подчеркнула, что женщины «во многом формируют человеческое измерение в политике, пытаясь приносить мир туда, где есть конфликт, сохранять любовь там, где царит отчуждение, заботиться там, где в этом нуждаются, несмотря ни на что».

В качестве примеров таких женщин Мария Захарова упомянула Императрицу Марию Федоровну, создавшую систему воспитательных домов и приютов России, а также Великую княгиню Елизавету Федоровну, основавшую Марфо-Мариинскую обитель милосердия.

Со своей стороны, Инга Юмашева, выступившая с основным докладом, рассказала о многогранной деятельности «Союза православных женщин» и о том, чего удалось достичь.

Также она рассказала о новой инициативе для создания семьеориентированной среды в регионах: организация доступной городской и сельской инфраструктуры для многодетных семей, обустройство общественных пространств, транспорта и медучреждений с учетом потребностей родителей с детьми.

Также предложен проект «Народный контроль» за исполнением президентских поручений по формированию семьеориентированной среды, предполагающий сбор и анализ лучших региональных практик совместно с Патриаршей комиссией и профильными министерствами.

В своем выступлении Наталья Дмитриевская, в свой черед, разъяснила главную цель работы Союза — сделать все российское законодательство семейноцентричным, чтобы во главе любого закона, а в идеале и Конституции, стояла семья.

Представительница Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Инна Ямбулатова в своем выступлении призвала обратиться в реализации семейно-демографической политики к историческому прошлому России, а именно к указу 118/11 1944 года, в котором подчеркивалось значение официального брака, следующий его уровень — это социальная политика, в т. ч. для одиноких матерей, а третий уровень — жилье и доходы.

Инна Ямбулатова рассказала и о мультипликационном эффекте от абортов, согласно которому, эффект накопленной утраты репродуктивного потенциала Россия будет испытывать еще 100 лет, если не изменит демографическую политику уже сейчас, т.к. прерывание беременности передается по наследству хронической невынашиваемостью.

В связи с этим она напомнила, что Русская Православная Церковь приняла важный документ о неприкосновенности жизни с момента зачатия.

Также в рамках форума выступили и другие его многочисленные участники. Завершился форум музыкальной частью и награждением его участников.

Русская линия