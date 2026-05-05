Денис Васильевич Давыдов родился в старой дворянской семье, в Москве, 16 июля 1784 г. Получив домашнее воспитание, Давыдов некоторое время прослужив в кавалергардском полку, большую часть своей воинской службы провел в лейб-гвардии гусарском полку, в составе которого участвовал в кампаниях против Наполеона (1807), шведской (1808), турецкой (1809). Широкой популярности он достиг в годы Отечественной войны 1812 г. как начальник партизанского отряда из гусар и казаков, организованного по его собственной инициативе. К мысли Давыдова высшее военное начальство отнеслось сперва не без скептицизма, но партизанские действия оказались весьма эффективными и принесли много вреда французам. На большой Смоленской дороге Давыдову не раз удавалось отбивать у врага военные припасы и продовольствие, перехватывать переписку, наводя тем самым страх на французов и поднимая дух русских войск (герой-гусар послужил прообразом для одного из героев «Войны и мира» Л.Н.Толстого — Денисова). В 1814 г. Денис Давыдов был произведен в генералы, а в 1818−19 служил начальником штаба 7 и 8 армейских корпусов. Он принимал участие в персидской кампании (1826 — 1827) и в подавлении польского восстания (1831).

В 1832 г. Давыдов оставил службу в чине генерал-лейтенанта и поселился в своем симбирском имении, занявшись литературной деятельностью. Самый прочный след, оставленный Давыдовым в литературе, — его лирика. А.С.Пушкин высоко ценил его оригинальность, его своеобразную манеру в «кручении стиха». «Я не поэт, я — партизан, казак. / Я иногда бывал на Пинде, но наскоком, / И беззаботно, кое-как, / Раскидывал перед Кастальским током / Мой независимый бивак. / Нет, не наезднику пристало / Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой. / Пусть грянет Русь военною грозой — / Я в этой песни запевало!», — так, в стихотворении «Ответ» (1826) отзывался о себе сам Давыдов.

«Он был поэт в душе, для него жизнь была поэзией, а поэзия — жизнью, и он поэтизировал все, к чему ни прикасался <…> Как поэт, Давыдов решительно принадлежит к самым ярким светилам второй величины на небосклоне русской поэзии. Как прозаик, Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы», — писал о нем В.Белинский.

«Я люблю кровавый бой, / Я рожден для службы царской! / Сабля, водка, конь гусарской, / С вами век мне золотой! / Я люблю кровавый бой, / Я рожден для службы царской!», — такими словами выразил поэт-гусар свое жизненное кредо.

Давыдов также известен рядом военно-исторических трудов, среди которых наиболее известны «Опыт теории партизанского действия» (1821), «Встреча с великим Суворовым» (1835), «Мороз ли истребил французскую армию в 1812 году?» (1835) и др. Скончался Д.В.Давыдов 22 апреля 1839 года.

