1 мая 2026 года митрополит Тверской и Кашинский Амвросий возглавил торжественное открытие и освящение в Твери памятника святому Царю-страстотерпцу Николаю II, сообщает пресс-служба Тверской епархии.

В присутствии многочисленного духовенства владыка Амвросий совершил чин освящения первого в Твери памятника Государю Николаю, установленного на территории храма Владимирской иконы Божией Матери в рамках проекта «Аллея Российской славы».

На открытии и освящении памятника присутствовали высокие гости и попечители проекта: депутаты Государственной Думы РФ С. Веремеенко; председатель Законодательного Собрания Тверской области С. Голубев; заслуженный юрист РФ, государственный деятель, адвокат, телеведущий, писатель П. Астахов; генеральный директор и генеральный продюсер первого общественного православного телеканала «Спас» Б. Корчевников; председатель Тверской городской Думы Е. Пичуев; председатель Комиссии по сохранению духовно-нравственных ценностей, патриотическому воспитанию и культуре Общественной палаты Тверской области, руководитель Тверского регионального отделения ВРНС, член координационного совета союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи» А. Лукьянчук, а также курсанты Военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Советского Союза Г. К. Жукова, воспитанники Тверского Суворовского военного училища, многочисленные прихожане и представители общественности города Твери.

Перед освящением митрополит Амвросий обратился к собравшимся со словом:

«Сегодня в городе Твери происходит необычное и исполненное глубокого духовного смысла дело. Мы открываем и освящаем памятник святому страстотерпцу, последнему государю Российской империи, Николаю. Место для этого выбрано не случайно. Эта Владимирская церковь была построена в те самые годы, когда Россия находилась под державным скипетром Николая II. Храм Владимирской иконы Божией Матери был построен по его распоряжению как один из типовых воинских храмов. Со своей стороны, император пожертвовал на строительство храма 40 тысяч рублей золотом. Он внес свой вклад и в другие храмы Твери: пожертвовал крупную сумму на строительство Воскресенского собора. В 1904 году здесь, во Владимирской церкви, была совершена первая Божественная литургия.

Тяжелые испытания, попущенные Богом нашему Отечеству, не обошли стороной этот храм. Долгие годы здесь гремела музыка, был клуб «Заря»; но это была не заря духовного или даже интеллектуального возрождения. Это было жаркое пожарище, в котором сгорала Святая Русь. Милостью Божьей в 2002 году, когда в этих стенах еще росли деревья, когда не было крыши и вокруг было запустение, началось восстановление храма. И сегодня приход живет полноценной жизнью. Этот храм, как и многие другие храмы нашего Отечества, является видимым свидетельством того, что вера неистребима и правда Божия, несмотря ни на что, торжествует.

Сегодня мы открываем и освящаем памятник святому страстотерпцу царю Николаю. Для всех нас он явил подлинно христианское отношение к постигшим его испытаниям и во всём стремился исполнить волю Божию. Не свою волю, не волю политических партий, — но волю того, кто некогда сказал: нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих (Ин. 15, 13). Мы не оцениваем его как политического деятеля. Мы прежде всего смотрим на его дневники последних дней жизни и письма, в которых нет никакой злобы к мучителям. Напротив, он пишет о прощении, о надежде на милость Божию. И это удивительное внутреннее состояние человека, который исполнен смирения, когда человек, обладавший всей полнотой власти, оказывается в подвале Ипатьевского дома, принимает смерть от рук палачей — но не проклинает, а молится. Это и есть путь страстотерпца.

И здесь мы невольно задаемся вопросом: а как мы относимся к тем испытаниям, которые в нашей жизни нас постигают? Когда нападают враги, когда предают близкие, когда теряем мы здоровье, работу, положение, могу ли я уподобиться страстотерпцу, который в самых тяжелых обстоятельствах говорил: да будет воля Божья?

Пусть образ страстотерпца укрепляет нас в эти трудные минуты. Пусть его заступничество перед престолом Всевышнего хранит наше Отечество, нашу Тверскую землю, возрожденный Владимирский храм, и Воскресенский собор нашего города, и всех, кто с верою обращается в молитве к Богу".

Затем выступил депутат Государственной Думы РФ С. Веремеенко, который отметил успехи правления Царя Николая II. Б. Корчевников выразил благодарность митрополиту Амвросию и инициатору создания памятника П. Астахову, а также подчеркнул связь духовного возрастания и материального благополучия.

Собравшихся приветствовал также П. Астахов, подчеркнув особую любовь святого Царя к своей семье и к простому народу:

«Читая дневники Николая II и Александры Фёдоровны, можно учиться строению семьи, воспитанию детей, отношениям друг с другом. Вы знаете, какое было правило в семье? Поссорившись в течение дня, нельзя идти спать, не помолившись, не попросив прощения у всех, с кем поссорился. Такое было правило в семье Романовых. Место этого памятника промыслительно — вот здесь, возле храма, который был построен на деньги Царя Николая и посвящён нижним чинам: ведь царь Николай, будучи верховным главнокомандующим, очень любил всех солдат нижних чинов».

В связи со значимым для Твери событием были вручены епархиальные и региональные награды. Митрополит Амвросий вручил Б. Корчевникову и П. Астахову медали святителя Симеона, первого епископа Тверского, I степени, С. Голубев — благодарности Законодательного Собрания Тверской области. Кроме того, высоких наград были удостоены благотворители: Д. Маганов — медали святителя Симеона I степени и благодарности Законодательного собрания, А. Попова и М. Сердюков — медалей священномученика Фаддея, архиепископа Тверского, III степени, и благодарностей Законодательного собрания.

Торжественная церемония открытия и освящение завершились общей фотографией и трапезой.

Русская линия