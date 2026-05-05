В ночь на 5 мая 2026 года произошла атака беспилотниками Чебоксар и Чебоксарского округа. По данным главы Чувашии Олега Николаева, 2 человека погибли и 32 человека пострадали. Основной удар пришёлся по гражданской инфраструктуре: повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают 8,5 тысячи человек. Развернуты 3 пункта временного размещения, которые уже посетили священнослужители Чебоксарской епархии, сообщает Диакония.Ru.

«Наши священники пообщались с теми, кому пришлось экстренно покинуть свои дома. Люди, несмотря на стресс, благодарили за поддержку. В пунктах временного размещения они обеспечены всем необходимым. К концу дня многие жители уже вернулись в свои дома, кто-то уехал к родственникам», — отметил секретарь Чебоксарской епархии иеромонах Иов (Маркелов), который лично посещал пункты временного размещения.

В ближайшие дни больничные священники Чебоксарской епархии посетят всех раненых, которые были госпитализированы.

