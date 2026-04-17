Африканцы испытывают духовную жажду и нуждаются в помощи и поддержке Русской Православной Церкви, которая призвана на континенте к необъятному полю миссионерской и просветительской работы, заявил в интервью Патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и Северо-Африканский Константин, комментируя истоки успехов Православия на «Черном континенте», передаёт ТАСС.

«Африканцы испытывают духовную жажду и увидели в Русской Православной Церкви большую сильную Церковь, в которой интересно, — сказал владыка. — Перед нами предстало необъятное поле для работы в тех странах, куда пришли. Нужно переводить практически все книги, начиная с текстов для служб, особенно на африканских языках. Надо переводить катехизическую литературу, просветительскую, нужно учить людей, предоставлять им возможность получать образование. Для меня открылась перспектива послужить большому числу людей, совершить что-то крупное и серьёзное. Мы стараемся делать своё дело медленно, спокойно, серьёзно».

По словам архипастыря, Зимбабве — 25-я страна Африки, которую он посещает. «Везде вижу доброе к нам отношение. Люди и страны очень разные, но повсюду можно заметить благожелательное отношение, большое желание учиться и познавать новое, что во многом объясняет активный рост численности нашей паствы в Африке. Люди хотят серьёзного разговора с ними», — отметил владыка Константин.

«Наша задача — не делать каких-то слишком больших заявлений, ясно понимать, что вряд ли мы дождёмся быстрого результата. Нынешнее время быстрого распространения Православия в Африке быстро закончится, оно уже заканчивается. Нам надо методично и спокойно выстраивать свои отношения с африканцами. Если Бог нас поставил послужить этим людям и этим народам, то надо это делать», — подчеркнул Патриарший экзарх.

Русская линия