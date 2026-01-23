Исследования Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защите материнства и детства и проверки общественников показали, что у 85% частных клиник полностью отсутствуют элементарные представления о нравственности: они готовы сделать аборт в день обращения и на любом сроке беременности, сообщает официальный сайт Патриаршей комиссии.

«Те, кто думает, что сокращение числа убийств детей в утробе матери приведёт к тому, что их будут совершать „подпольно“, ошибаются. „Криминальные“ (хотя любое детоубийство преступно) аборты совершаются здесь и сегодня. Причем в колоссальных масштабах», — заявляют в Патриаршей комиссии.

Здесь указали, что нередки случае, когда «врач днем принимает пациентку в государственной клинике, а вечером в коммерческой клинике делает ей аборт за деньги».

«Тем временем наше население продолжает сокращаться, рождаемость падает. По итогам 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (СКР) в России опустился до 20-летнего исторического минимума около 1,37−1,38 ребенка на одну женщину. Это значительно ниже уровня 2,1, необходимого для простого воспроизводства населения. Показатель упал с 1,4 по итогам 2024 года, достигнув минимума с 2006 года. То есть население откровенно вымирает», — говорится в сообщении.

В Русской Православной Церкви с прискорбием констатировали, что «самоубийство нации, эвтаназия русского народа путем абортов формально соответствует действующему законодательству Российской Федерации. Соответственно, без упорной законодательной работы ситуацию не изменить».

В случае с частными клиниками в Патриаршей комиссии указали, что, «несмотря на формальный запрет рекламы абортов, именно частные клиники обходят его, выплачивая несущественные штрафы».

«Вопрос этот необходимо решать сейчас лишением частных клиник права на совершение абортов. Это решение поддержали 17 регионов России, где все без исключения частные клиники отказались от абортов и отдали это под контроль государства. В более чем 40 других регионах частные клиники отказались от абортов частично, и этот процесс продолжается. Дело за малым — принять решение в пользу защиты права женщины на материнство и права человека на жизнь», — говорится в заключении в сообщении.

