Сегодня день памяти выдающегося русского ученого-энциклопедиста, мыслителя и поэта Михаила Васильевича Ломоносова, скончавшегося 4 апреля 1765 г.

Он родился 8 ноября 1711 г. в деревне Денисовка (ныне село Ломоносово) Архангельской губернии в семье крестьянина-помора, занимавшегося морским промыслом на собственных судах. Стремясь получить образование, в декабре 1730 г. покинул дом отца и отправился в Москву. Поступил в московскую Славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре, в 1735 г. в числе наиболее отличившихся учеников послан в Петербург для зачисления в Академический университет, в 1736 г. командирован в Германию для обучения химии и металлургии, учился в Марбурге и Фрейберге. В 1741 г. вернулся в Россию, стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии. Достиг успехов не только в химии и физике, но и в других областях естественных и прикладных наук, особенно в геологии и минералогии. Ломоносов занимался историческими исследованиями, выступал с критикой норманской теории, отрицавшей самостоятельное развитие русского народа; написал замечательный трактат «О сохранении и размножении российского народа» (1761). Внес огромный вклад в просвещение народа, в 1755 г. по его проекту был организован Московский университет. Возродил искусство мозаики и производство смальты, создал с учениками несколько мозаичных картин, член Академии художеств (1763). Внес вклад в становление русской поэзии, основоположник русской оды, В.Г.Белинский назвал его «Петром Великим русской литературы». В «Письме о правилах российского стихотворства» теоретически обосновал силлабо-тоническую систему стихосложения, в основных чертах сохранившуюся в русской поэзии. Похоронен на кладбище Александро-Невской Лавры в Санкт-Петербурге.

Сегодня также день памяти Патриарха Алексия I (Симанского), скончавшегося в 1970 г. Его имя особенно дорого русским монархистам, поскольку он в свое время был председателем Тульского отдела Союза Русского Народа (СРН).

Он родился 27 октября 1877 г. в семье камергера Высочайшего Двора и в миру звался Сергеем Владимировичем. Образование получил в Лицее Цесаревича Николая, на юридическом факультете Московского университета и в Московской духовной академии. В феврале 1902 г. принял постриг, с сентября 1906 г. архимандрит, ректор Тульской, а с 1911 г. Новгородской духовной семинарии. Именно в Туле будущий патриарх стал членом СРН и даже возглавлял местный отдел Союза. В 1913 г. хиротонисан во епископа Тихвинского. В мае 1922 г. после ареста сщмч. митрополита Вениамина (Казанского) возглавлял Петроградскую епархию, за отказ подчиниться обновленцам сначала уволен от службы, а затем отправлен в ссылку на три года. С 1933 г. митрополит Ленинградский, остался в городе во время блокады. 8 сентября 1943 г. вместе с митрополитами Сергием (Страгородским) и Николаем (Ярушевичем) участвовал во встрече с И.В.Сталиным, результатом которой стало восстановление патриаршества. На Поместном соборе 2 февраля 1945 г. избран патриархом Московским и всея Руси.

Этот день также традиционно считается днем основания Москвы. Первое упоминание о Москве относится к 4 апреля 1147 г. В этот день по приглашению Великого Князя Юрия Владимировича Долгорукого во владениях Степана Ивановича Кучки в местечке Кучково собрались князья Владимир Святославич Рязанский и Святослав Олъгович Северский с сыном. Старинное московское предание «О начале царствующего града Москвы, како изперва зачатся» гласит, что Великий князь «изыде на гору и обозрев с нее очима своима семо и овамо на обе стороны Москвы-реки и за Неглинною и возлюби села оныя, и повелевает на месте том вскоре соделати мал деревян город и прозва его званием реки тоя Москва град по имени реки, текущая под ним».

Однако сегодня день города Москвы отмечается в первое воскресенье сентября. Традицию эту заложил И.В.Сталин, повелевший праздновать 800-летие Москвы в 1947 г. в начале сентября. «День города» отмечается регулярно с 1986 г. по инициативе тогдашнего первого секретаря горкома КПСС Б.Н.Ельцина, со временем московские власти стали отмечать его в первое воскресенье сентября. Православная общественность ратует за возвращение исторической достоверности праздника.

